Маленькую девочку спасли врачи после того, как она засунула в нос камень из аквариума
В Подмосковье врачи помогли трёхлетней девочке, которая случайно засунула в нос аквариумный камень. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Ребёнок играла с камнями из домашнего аквариума, и один из них застрял в носовой полости. Мама попыталась достать камень самостоятельно, но случайно протолкнула его глубже.
Девочку срочно доставили в подмосковный КДЦ «Ромашка», где специалисты за несколько минут извлекли из носа предмет размером около одного сантиметра. Ребёнок чувствует себя хорошо, инцидент завершился без осложнений.
