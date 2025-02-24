Артур Смольянинов* (Фото: скриншот кадра из фильма «Мой парень — ангел»)
Артуру Смольянинову* заблокировали банковские счета из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что на уехавшего актера открыто 38 исполнительных производств на сумму 216 тыс рублей.
Примечательно, что Смольянинов* также оставил своей матери невыплаченный кредит в 95 тыс рублей. Тогда к пенсионерке пришли приставы.
Напомним, в октябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал его, предъявив обвинения по статьям 282 УК РФ и 207.3 УК РФ.
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Примечательно, что Смольянинов* также оставил своей матери невыплаченный кредит в 95 тыс рублей. Тогда к пенсионерке пришли приставы.
Напомним, в октябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал его, предъявив обвинения по статьям 282 УК РФ и 207.3 УК РФ.
Читайте также:
«На стороне Украины»: заочный арест и обвинения в экстремизме — новые подробности дела актера Смольянинова*, где он сейчас
Следствие установило местонахождение актера-иноагента Смольянинова*
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Екатерина Коршунова