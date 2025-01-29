«‎На стороне Украины»: заочный арест и обвинения в экстремизме — новые подробности дела актера Смольянинова*, где он сейчас

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот кадра из фильма «Мой парень — ангел»)
Следственные органы выяснили, где находится актер Артур Смольянинов*, который признан иноагентом в России и внесен в список экстремистов и террористов.
Он обвиняется в экстремизме и распространении ложной информации о Вооруженных силах России, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Еще в прошлом году российские следователи получили отказ от латвийских правоохранительных органов в установлении местонахождения Смольянинова* и в помощи с его выдачей.
Согласно информации ТАСС, актер сейчас находится в Латвии. Накануне РИА Новости сообщило, что эта страна отказала России в правовой помощи. Издание предположило, что Смольянинов* действительно находится в Латвии, основываясь на его публикациях в социальных сетях.
Следствие, в свою очередь, настаивало на необходимости заочного ареста, утверждая, что актер может продолжить преступную деятельность, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать расследованию уголовного дела. По просьбе представителя Следственного комитета России суд решил провести заседание в закрытом режиме, чтобы сохранить тайну следствия.
9 января 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание на возбуждение уголовного дела против Смольянинова*. 13 января 2023 года актер был объявлен иноагентом, а 13 мая 2023 года его имя было внесено в список террористов и экстремистов.
В октябре 2022 года против Смольянинова* был составлен протокол за дискредитацию российской армии. Вскоре после этого он покинул страну.
Фильмография Смольянинова также впечатляет: к 2022 году он снялся в 79 фильмах. Среди его последних значимых работ можно выделить «Калашников», «Волк», «За час до рассвета» и «Вне себя».
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Формальное решениеЗащита Артура Смольянинова* утверждает, что решение о его объявлении в международный розыск является формальным, поскольку Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) осведомлен о его местонахождении. Срок предварительного следствия по делу актера продлили на три месяца — до 26 апреля 2025 года.
Еще в прошлом году российские следователи получили отказ от латвийских правоохранительных органов в установлении местонахождения Смольянинова* и в помощи с его выдачей.
Согласно информации ТАСС, актер сейчас находится в Латвии. Накануне РИА Новости сообщило, что эта страна отказала России в правовой помощи. Издание предположило, что Смольянинов* действительно находится в Латвии, основываясь на его публикациях в социальных сетях.
Фото: iStock/AlexKane
Закрытое судебное заседаниеСудебное заседание прошло в закрытом режиме. Представитель защиты актера оспорила решение суда о его заочном аресте, назвав его незаконным и необоснованным. Адвокат подала апелляционную жалобу с просьбой отменить это постановление.
Следствие, в свою очередь, настаивало на необходимости заочного ареста, утверждая, что актер может продолжить преступную деятельность, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать расследованию уголовного дела. По просьбе представителя Следственного комитета России суд решил провести заседание в закрытом режиме, чтобы сохранить тайну следствия.
Фото: iStock/simpson33
Заочный арест29 октября 2024 года Басманный районный суд Москвы вынес заочный арест актера Артура Смольянинова* на срок два месяца. Он является обвиняемым по статьям 282 («Возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России») Уголовного кодекса Российской Федерации.
9 января 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание на возбуждение уголовного дела против Смольянинова*. 13 января 2023 года актер был объявлен иноагентом, а 13 мая 2023 года его имя было внесено в список террористов и экстремистов.
«Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — заявил Артур Смольянинов* в одном из интервью.
В октябре 2022 года против Смольянинова* был составлен протокол за дискредитацию российской армии. Вскоре после этого он покинул страну.
КарьераНаиболее запоминающимися произведениями актера стали «Три сестры», «Спектакль», «Шарманка», «Горбунов и Горчаков», «Не покидай свою планету» и «Горячее сердце».
Фильмография Смольянинова также впечатляет: к 2022 году он снялся в 79 фильмах. Среди его последних значимых работ можно выделить «Калашников», «Волк», «За час до рассвета» и «Вне себя».
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Дарья Осипова