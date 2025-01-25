Россия запросила помощи с уголовным делом у страны, где находится Смольянинов*

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Россия запросила помощи в расследовании уголовного дела у страны. где сейчас находится актер Артур Смольянинов*. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник.
«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», — сообщают в агентстве.
Предполагается, что сейчас артист находится в Латвии. Такой вывод был сделан на фоне публикации Смольянинова в соцсети Instagram* видео с геотегом Юрмалы.
Напомним, что актер заочно арестован Басманным судом Москвы 29 октября за фейки о российской армии. Срок потенциального заключения равен двум месяцам. Его отчет начнется с экстрадиции Смольянинова в России или после его задержания на территории РФ.
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Иван Мусатов