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Россия запросила помощи с уголовным делом у страны, где находится Смольянинов*

Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Россия запросила помощи в расследовании уголовного дела у страны. где сейчас находится актер Артур Смольянинов*. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник.
«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», — сообщают в агентстве.

Предполагается, что сейчас артист находится в Латвии. Такой вывод был сделан на фоне публикации Смольянинова в соцсети Instagram* видео с геотегом Юрмалы.



Напомним, что актер заочно арестован Басманным судом Москвы 29 октября за фейки о российской армии. Срок потенциального заключения равен двум месяцам. Его отчет начнется с экстрадиции Смольянинова в России или после его задержания на территории РФ.

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Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России и признанна экстремистской
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#помощь
«Вечерний Ургант» вернулся в соцсети после трех лет тишины
24 января 2025, 22:07

Фото: iStock/ Urupong

Известное российское шоу «Вечерний Ургант» вернулось в социальные сети спустя практически три года. Поводом для этого стала номинация актера Юры Борисова на премию «Оскар».
В аккаунте шоу поделились отрывком из выпуска, гостем которого был актер Юра Борисов.

«Мы вспомнили пароль», — обратили внимание создатели программы.

Выпуск с номинантом на «Оскар» появился в эфире в феврале 2021 года. Ведущий Иван Ургант назвал Юрия самым популярным артистом года и напомнил ему о визите на «Вечерний Ургант».

«Я вообще хочу в Америке побывать, посмотреть, что там происходит», — говорил Юра Борисов в эфире программы.

Программа «Вечерний Ургант» транслировался на Первом канале с 2012 года. Последний выпуск шоу показывали в эфире 21 февраля 2022 года. Ведущий программы Иван Ургант так и не вернулся на телевидение, хотя никаких заявлений об его увольнении не было.

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#телевидение
#программа
#шоу
#актёр
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«Я трижды была замужем и больше туда не хочу»: Лариса Долина рассказала о личной жизни
Лариса Долина заявила, что ей хорошо в одиночестве
24 января 2025, 21:57

Лариса Долина (фото: соцсети)

Певица Лариса Долина трижды была замужем. Сейчас она прекрасно чувствует себя в одиночестве и не стремится к новым отношениям.
69-летняя артистка прекрасно выглядит: в последние годы она похудела, следит за фигурой и лицом. Многие уверены, что у Долиной много поклонников, однако свою личную жизнь она не афиширует уже несколько лет.

Звезда откровенно высказалась об отношениях, отметив, что прекрасно чувствует себя без партнёра, и не планирует снова отправляться под венец.

«Я никогда не считала себя завидной невестой, я даже об этом никогда не думала. Появится – да. А так мне очень хорошо одной. Я никого пока не хочу, мне хорошо одной, правда. Я три раза была замужем и больше туда не хочу», – пояснила Долина.
Также она положительно высказалась о союзов, где один из партнёров старше. По её словам, настоящая любовь не имеет Возраста, границ и противоречит всем условностям.

Первый брак Долиной продлился семь лет. Певица вышла замуж за Анатолия Миочинского, от которого родила дочь Ангелину.

Вторым её избранником стал музыкант Виктор Митязов. Брак с ним распался в 1998 году.

Третьим супругом артистки стал бас-гитарист Илья Спицын, который был младше её на 13 лет. Они прожили вместе до 2018 года, однако Долина не раскрывала деталей расставания с ним.

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#жизнь
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#шоу-бизнес
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Диана Гурцкая не смогла сдержать слёз, рассказывая о сыне, которого не может видеть
24 января 2025, 21:32

Диана Гурцкая (фото: соцсети)

Певица Диана Гурцкая рассказала, каково это – не видеть собственного сына, и не смогла сдержать слёз. Сокровенным она поделилась в шоу Натальи Подольской «Наша Наташа».
Она рассказала, что его теплота и отношение к ней дают возможность видеть его и без зрения. Однако был момент, когда ей говорили: «Ой, Диана, ты бы видела, какой он красивый». В это мгновение она молила хотя бы на пять минут дать ей зрение, чтобы взглянуть на сына, «больше не прошу».

Диана ​Гурцкая с сыном (фото: соцсети)

Также Гурцкая поделилась историей, произошедшей на утреннике сына в детском саду много лет назад.

«Я приехала туда, сижу, смотрю, как он там играет, как он там выступает. А после решили преподаватели какую-то игру затеять: каждый подходит к родителям и что-то там вместе прыгают, бегают, играют. Я сижу и уже понимаю, что сейчас произойдет. Каждый ребенок полетел к маме, мой подлетел ко мне и стал тащить «мама, пойдем». У меня случилось то, чего никогда не случалось. В этот момент у меня вот здесь вот что-то произошло, комочек. И тогда я сказала: «Господи, за что?», – откровенно рассказала певица.
Однако после она уточнила, что это была лишь минутная слабость, которых старается не допускать, поскольку считает, что не имеет на это права.

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Кинокритик Пронченко повинилась перед Борисовым за предсказание ему заката карьеры
Кинокритик Пронченко повинилась за предсказание Юре Борисову заката карьеры
24 января 2025, 20:08

Фото: istockphoto/vzphotos

Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» Американской киноакадемии за роль второго плана в фильме «Анора», уже получившего Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Каннах. На эту сенсационную новость отреагировала известный кинокритик Зинаида Пронченко, не так давно предрекавшая артисту скорый закат карьеры.
В своём телеграм-канале она опубликовала пост, в котором признала свою неправоту в оценке таланта актёра. Эксперт вспомнила свою негативную реакцию на исполнение Борисовым сомнительной роли в невнятном проекте «Бременские музыканты». Тогда, в 2022 году, она предположила, что на международной карьере ему можно ставить крест.

«В прошлом году Юра Борисов был в Каннах с "Петровыми" и "Купе № 6", а также в Венеции с "Мама, я дома" и "Волкогоновым". В этом году — роль петуха рядом с ослом в роли Дмитрия Дюжева», — с ядовитой иронией написала Пронченко.

Теперь кинокритик признала, что ошиблась, ведь к Борисову пришёл ошеломляющий успех после исполнения рол в фильме «Анора». Она отдала должное и юмору, с которым актёр ответил на её негативные высказывания. Он опубликовал снимок, на котором пьёт из кружки, на которой напечатан пост эксперта — о скором окончании его международной карьеры.

«Это фото — собственность номинанта на премию "Оскар"!», — напомнила всем и самой себе Пронченко.

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#кино
#фильм
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Shaman и Мизулина больше не скрывают своих чувств: пару заметили на свидании в московском ресторане
Shaman и Мизулину заметили на свидании в московском ресторане
24 января 2025, 20:02

Екатерина Мизулина и Shaman (фото: соцсети)

Отношения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова (Shaman) обсуждают уже давно. 24 января пара дала новый повод для обсуждения, опубликовав очередной совместный пост в соцсетях.
О том, что между певцом и общественницей развиваются романтические отношения говорят ещё с лета 2023 года. Певец дарил Екатерине роскошные букеты, а она, в свою очередь, приходила на все его концерты. Однако всерьёз о романе никто не думал, поскольку Shaman был женат на Елене Мартыновой. Но после их развода в сентябре 2024 года количество совместного контента в соцсетях Мизулиной и Дронова начало только расти.

В пятницу Екатерина в своём Telegram-канале сообщила, что она с Дроновым хочет приехать в одну из российских школ с автограф-сессией, концертом и секретным сюрпризом.

А уже вечером этого дня пару заметили на свидании в московском ресторане La Bottega Siciliana. Дронов и Мизулина оживлённо беседовали и заигрывали друг с другом, не скрывая своих чувств, пишет портал Woman.ru.

Это не первый раз, когда их замечают вместе. 18 января они посетили показ литературно-музыкальной композиции «Настоящие» в Москве.

Судя по всему, Мизулина и Shaman не собираются комментировать свои отношения, а просто наслаждаются обществом друг друга.

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#соцсети
#шоу-бизнес
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«Мне было страшно»: Влад Топалов признался, что Регина Тодоренко уговорила его присутствовать на родах
Топалов признался, что не хотел присутствовать на родах жены, но она уговорила
24 января 2025, 19:36

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: соцсети)

Певец Влад Топалов признался, что не хотел присутствовать на родах жены, телеведущей Регины Тодоренко, но она его уговорила.
Пара жената с 2018 года и воспитывает двух сыновей – шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. Во время беременности Тодоренко поставила мужа перед фактом, заявив, что у них будут партнёрские роды. Эта новость не обрадовала Топалова.

Регина хотела, чтобы роды были максимально естественными, она отказалась от обезболивания и настояла, чтобы супруг был рядом.

«Я не был уверен, что хотел бы разделить это с женой чисто из-за эстетических соображений. Но Регина сказала, что ей не интересно, что я думаю, я был ей нужен», – поделился бывший солист группы Smash!!
Тогда Топалов уступил жене. Они вместе начали посещать курсы по подготовке к родам, изучили специализированную литературу, смотрели видео на данную тему. Сначала, признаётся Влад, он просто делал всё ради своей любимой, однако затем влился в подготовку, ему начали нравится эти занятия, поскольку они были очень полезны и дали ему много знаний. В итоге, в этот важный момент ему удалось стать поддержкой для супруги, её лучшим другом и личным медбратом.

«Мне было страшно, но, когда ты подготовлен к этому, у тебя другое отношение. Когда мы подошли к родам, напитавшись этой информацией, я подумал: «Всё, я буду не таким, как все отцы. Я буду с ней рожать, буду ночью вставать, подносить его кормить, мыть», – откровенно признался артист.
Однако вскоре после появления первенца отношение Топалова к жене и ребёнку резко изменилось. Он отстранился, не испытывал отцовских чувств. Но ему удалось решить эту проблему с психологом.

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#соцсети
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«Нашей маленькой богине 15 лет»: Никита Джигурда и Марина Анисина показали дочь в её день рождения
24 января 2025, 19:19

Никита Джигурда и Марина Анисина (фото: соцсети)

Никита Джигурда и Марина Анисина показали 15-летнюю дочь в день её рождения.
63-летний актёр и 49-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду воспитывают двоих детей – Мика-Анжеля и Эву-Владу, родившихся с разницей в один год. В день рождения Эвы Анисина показала новые фото повзрослевшей дочери.

Эва-Влада Анисина-Джигурда (фото: соцсети)

Фигуристка поздравила Эву с днём рождения, пожелала здоровья и, чтобы удача была её главной подругой.

«Нашей маленькой богине (выше мамы) Эве-Владе сегодня исполнилось 15 лет. С днем рождения, любимая доченька!», – поздравил девушку Джигурда.
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Рэпера Влади* из группы «Каста» признали иноагентом
24 января 2025, 18:39

Влади* (фото: соцсети)

Солиста культовой российской рэп-группы «Каста» Влади (настоящее имя – Владислав Лешкевич)* признали иноагентом. Его фамилия появилась в обновлённом в пятницу списке иностранных агентов на сайте Минюста России.
Отмечается, что музыкант принимал участие в создании и распространении сведений и материалов иноагентов.

Кроме того, рэпер распространял недостоверные данные о принимаемых органами власти России решениях и выступал против проведения СВО на Украине.

Ранее в этот день сообщалось, что комика-иноагента Данилу Поперечного* могут депортировать из США после подписания нового указа Дональдом Трампом.

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У актера из «Друзей» Дэвида Швиммера роман со студенткой на 30 лет моложе него
24 января 2025, 18:37

Дэвид Швиммер/Элиана Джолковски

58-летнего актера Дэвида Швиммера фотографы застали в ресторане в компании с молодой девушкой. Дотошные папарацци выяснили, что это 29-летней студенткой Калифорнийского университета.
Швиммер был одет в черную куртку и клетчатую рубашку, его спутница была в черном топе. Пара не обращала внимания на фотографов, не прерывала беседу и уехала из ресторана на такси.

Известно, что девушку зовут Элиана Джолковски, она учится на медицинском направлении в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Себя Элиана называет «еврейской активисткой иудейско-корейского происхождения», она соблюдает шаббат и финансово участвует в проектах жертв Холокоста. Девушка активно ведет блоги в социальных сетях, где часто публикует фотографии своих котов — Кена и Йонса.

Дэвид Швиммер получил известность после роли Росса в комедийном сериале «Друзья». После развода, состоявшегося 8 лет назад, о его личной жизни долгое время ничего не было известно.

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