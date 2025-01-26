​Следствие установило местонахождение актера-иноагента Смольянинова*

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Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова*, сообщает ТАСС. Однако в какой именно стране находится артист, официально не уточняется.
Ранее Смольянинов* был заочно арестован по обвинению в распространении фейков об армии и возбуждении ненависти, а также объявлен в международный розыск.
Дело против актера было возбуждено еще в январе 2023 года. В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его, предъявив обвинения по статьям 282 УК РФ и 207.3 УК РФ. Срок предварительного следствия недавно продлили до 26 апреля.
После начала специальной военной операции Смольянинов* покинул Россию, стал активно критиковать политику властей и даже заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Актер делал серьезные антироссийские заявления, включая поддержку возможного ядерного удара по РФ.
Артур Смольянинов* известен по ролям в таких фильмах, как «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка» и «Духless».
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Дело против актера было возбуждено еще в январе 2023 года. В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его, предъявив обвинения по статьям 282 УК РФ и 207.3 УК РФ. Срок предварительного следствия недавно продлили до 26 апреля.
Штрафы, кредиты и дискредитация армии: долги Смольянинова* превысили 216 тыс. рублей
После начала специальной военной операции Смольянинов* покинул Россию, стал активно критиковать политику властей и даже заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Актер делал серьезные антироссийские заявления, включая поддержку возможного ядерного удара по РФ.
Артур Смольянинов* известен по ролям в таких фильмах, как «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка» и «Духless».
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*Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Мария Моисеева