Артём Жога признался, что грубо нарушил устав при обращении к Путину

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Председатель Народного совета и Герой ДНР Артём Жога рассказал о своём разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Он признался, что обратился к главе государства и верховному главнокомандующему ВС России совсем не по уставу.
Если говорить коротко, продолжал комбат, весь смысл речи сводился к одному: вы — наш президент, пожалуйста, оставайтесь им и дальше, а вместе нам всё по плечу. Именно об этом просили сказать руководителю страны однополчане, провожая командира в Москву. Получилось не по уставу — это жаль, но сказал то, что думают и чувствуют миллионы людей, заключил Герой Донбасса.
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Александр Бойцов