Жога с сочувствием отозвался о сотрудниках СБУ после обвинений в госизмене

После того, как председатель Народного совета ДНР Артём Жога пообщался с Путиным, Герой Донбасса немедленно был обвинён Службой безопасности Украины (СБУ) в государственной измене. Отреагировал он на эти обвинения просто, но очень понятно, назвав сотрудников украинских спецслужб сумасшедшими.