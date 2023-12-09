Жога с сочувствием отозвался о сотрудниках СБУ после обвинений в госизмене

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
После того, как председатель Народного совета ДНР Артём Жога пообщался с Путиным, Герой Донбасса немедленно был обвинён Службой безопасности Украины (СБУ) в государственной измене. Отреагировал он на эти обвинения просто, но очень понятно, назвав сотрудников украинских спецслужб сумасшедшими.
Артём Жога первым услышал от российского лидера о том, что тот намерен баллотироваться на следующий президентский срок, напоминает РИА Новости. СБУ тут же обвинила командира легендарного батальона «Спарта» в «коллаборационизме», «пособничестве оккупантам» и так далее. Государственная измена — одно из самых мягких обвинений, прозвучавших в адрес Жоги.
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Конечно, после завершения разговора с главой государства, Герой ДНР был немедленно атакован журналистами. Самым частым был вопрос о его отношении к обвинениям СБУ. К удивлению представителей СМИ, Артём Жога без пафоса и встречных «наездов» практически уклонился от комментариев, с сожалением отозвавшись о сотрудниках украинских спецслужб как об «умственно отсталых». Он добавил только, что и находятся все они «в дурдоме».
Фото: istockphoto/DenKuvaiev
«Сим победиши», мог бы сказать спикер парламента ДНР и все бы его поняли. Напомним, это выражение является старославянским переводом фразы (лозунга), которую, по преданию, будущий римский император Константин I Великий увидел в небе рядом с крестом перед победоносной битвой с тогдашним правителем Древнего Рима императором Максенцием.
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Фото: istockphoto/DenKuvaiev
«Сим победиши», мог бы сказать спикер парламента ДНР и все бы его поняли. Напомним, это выражение является старославянским переводом фразы (лозунга), которую, по преданию, будущий римский император Константин I Великий увидел в небе рядом с крестом перед победоносной битвой с тогдашним правителем Древнего Рима императором Максенцием.
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Александр Бойцов