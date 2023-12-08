Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин
Герой Донецкой Народной Республики Артём Жога выразил готовность стать доверенным лицом главы РФ Владимира Путина, если такое предложение ему поступит. Об этом пишут РИА Новости.
С соответствующей просьбой Жога к нему обратился на церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле.
Сегодня, 7 декабря, Владимир Путин сообщил о решении выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Центральная избирательная комиссия уже утвердила голосование на выборах президента, которое будет проходить три дня.
Ранее директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова со ссылкой да данные опроса заявила, что 70% респондентов считают, что Владимиру Путину стоит баллотироваться на следующий президентский срок.
Читайте также:
Военный эксперт Дандыкин: никакое оружие уже не поможет ВСУ победить Россию
CNN: Минюст США завёл новое уголовное дело против Хантера Байдена
Владимир Путин назвал динамику отношений России и Ирана «очень хорошей»
«Я с честью приму эту должность, обязанность. С честью приму и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович», — заявил Артем Жога.
Ранее директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова со ссылкой да данные опроса заявила, что 70% респондентов считают, что Владимиру Путину стоит баллотироваться на следующий президентский срок.
Читайте также:
Военный эксперт Дандыкин: никакое оружие уже не поможет ВСУ победить Россию
Алина Юрчак