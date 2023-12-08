СБУ сообщила о подозрении Жоге, которому Путин объявил об участии в выборах президента

Фото: сайт Кремля
Всего через пару часов после того, как российский лидер Владимир Путин объявил о своем выдвижении на пост президента России во время неформального общения со спикером парламента ДНР Артемом Жогой, СБУ заявила, что сообщила Жоге о подозрении, об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В украинском ведомстве отмечается, что Жога с 2014 года участвует в боевых действиях на Донбассе против Украины. Сейчас возглавляет народный совет ДНР. Сын Жоги также воевал против Украины до весны 2022 года, когда геройски погиб под Волновахой.
Ранее он уже был заочно приговорен на Украине к 12 годам тюрьмы по обвинению в участии в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях.
8 декабря российский лидер Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Об этом в неформальной беседе он сообщил герою ДНР Артёму Жоге церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Элина Позднякова