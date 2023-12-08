СБУ сообщила о подозрении Жоге, которому Путин объявил об участии в выборах президента

Всего через пару часов после того, как российский лидер Владимир Путин объявил о своем выдвижении на пост президента России во время неформального общения со спикером парламента ДНР Артемом Жогой, СБУ заявила, что сообщила Жоге о подозрении, об этом говорится в Telegram-канале ведомства.