17 ноября 2026, 12:12

Фото: www.auchan.ru

Компания «АШАН Ритейл Россия» запустила в MAX ИИ-помощника «Клик» — персонального ассистента по покупкам. Об этом сообщает пресс-служба торговой сети.





Сервис подбирает продукты по рецепту или под событие, сравнивает товары, фильтрует ассортимент по бюджету, весу и акциям, формирует персональные подборки и анализирует корзину целиком, чтобы клиент тратил бюджет эффективнее.



Функционал компания будет расширять. Найти чат-бота просто: в приложении MAX введите в поиске «АШАН онлайн» — «Клик» сразу появится в чате. Директор по продажам формата «Гипермаркеты» и цифровых продаж «АШАН Ритейл Россия» Екатерина Алфёрова назвала запуск ИИ-помощника «Клик» логичным развитием подхода компании к сервису.

«Мы стремимся быть рядом с покупателем на каждом этапе — будь то поиск нужного товара, планирование бюджета или сбор корзины. Клик берёт на себя рутину и помогает принимать взвешенные решения, оставаясь при этом в духе АШАН — внимательным, практичным и ориентированным на реальные потребности клиента», — отметила она.