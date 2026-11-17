17 ноября 2026, 07:41

HR-эксперт Тараканов: автоматизация ускоряет массовые сокращения на рынке труда

Фото: iStock/pcess609

Компании на фоне спада на рынке труда стремятся уменьшить расходы на персонал, а внедрение искусственного интеллекта ускоряет сокращения. Такое мнение высказал генеральный директор кадрового центра «Президент» Станислав Тараканов. Об этом сообщает «Газета.Ru».