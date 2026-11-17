HR-эксперт назвал профессии под угрозой сокращения из-за внедрения ИИ
Компании на фоне спада на рынке труда стремятся уменьшить расходы на персонал, а внедрение искусственного интеллекта ускоряет сокращения. Такое мнение высказал генеральный директор кадрового центра «Президент» Станислав Тараканов. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам эксперта, большинство клиентов кадрового центра в ходе ежегодного опроса сообщили о планах сократить в 2027 году от 10 до 15% штата. Предпосылки к этому появились уже в 2026 году, в том числе из-за распространения ИИ.
В зоне риска оказались сотрудники, чьи задачи работодатели способны полностью или частично передать технологиям. К ним Тараканов отнес операторов кол-центров, тестировщиков и банковских специалистов по операционной работе. Под сокращение, по его оценке, могут попасть SMM-специалисты, менеджеры по рекламе и начинающие маркетологи.
Изменения затрагивают и сферу подбора персонала. Компании уменьшают число рекрутеров и менеджеров по найму, а поиск резюме поручают искусственному интеллекту вместо ресерчеров.
При этом эксперт отметил устойчивый спрос на инженеров и нехватку квалифицированных рабочих, опытных бухгалтеров и специалистов узкого технического профиля. Массовых увольнений до конца 2026 года он не ожидает, однако прогнозирует продолжение кадровой оптимизации в 2027 году.
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