Объём продаж игры GTA VI за три дня до выхода составил $1,45 млрд
Предзаказы на GTA VI достигли почти 15 миллионов копий. Игроки по всему миру оформляли их на консолях PlayStation и Xbox.
Как подсчитала аналитическая компания Sensor Tower, за три дня до релиза объём продаж игры составил 1,45 млрд долларов. На PlayStation пользователи приобрели свыше 11 миллионов копий — этот результат принёс Rockstar Games выручку в размере 1,08 млрд долларов. На Xbox зафиксировано порядка 3,8 миллиона предзаказов, а сумма выручки превысила 360 миллионов долларов. При этом сама Rockstar Games пока не публиковала официальных данных о количестве предзаказов.
Выход GTA VI намечен на 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Серия Grand Theft Auto относится к жанру action‑adventure и считается одной из наиболее успешных и влиятельных медиафраншиз в игровой индустрии. Культовый статус линейки сложился благодаря уникальной свободе действий в виртуальном мире, выразительной социальной сатире и тщательной проработке пространства.
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