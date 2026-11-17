Благотворительный фонд имени «Наташи Едыкиной» проводит три конкурса по ПДД
Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» проводит три всероссийских конкурса по ПДД. Все они направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в зимний период.
Ежедневные заботы и суета зимой могут привести к опасным ситуациям, требующим знания ПДД и повышенной осторожности как у детей, так и у взрослых. В этот период особенно важно быть внимательными и заметными. Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» проводит конкурсы, направленные на повышение безопасности на дорогах.
С 18 ноября 2026 года по 18 февраля 2027 года предлагается принять участие в конкурсе «Дорожная грамматика зимних дорог детства», где нужно создать фото или видео, демонстрирующее правильное поведение детей зимой. Также можно поучаствовать в конкурсе рисунков «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» и в конкурсе чтецов «Азбука безопасности дорожного движения», которые проходят с 18 ноября по 26 декабря 2026 года. Эти мероприятия организованы для профилактики ДТП с участием детей и развития их художественно-эстетических навыков.
Подробная информация об организации и условиях проведения конкурсов описана в Положениях и размещена на сайте фонда, а также в социальных сетях: Вконтакте, Телеграмм, Одноклассники, чат MAX.
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