АСИ готовит ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени — 2026»
Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится во исполнение Указа Президента РФ Владимира Путина. Главная цель — отобрать и поддержать инициативы, которые помогут достичь национальных целей развития до 2030 года и сформировать устойчивое будущее страны.
Ключевая особенность предстоящего форума — масштабная региональная повестка. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) приглашает высших должностных лиц субъектов РФ присоединиться к организации мероприятий на местах: генерации, сбору, экспертизе и поддержке идей с участием исполнительных органов, местного самоуправления, предпринимателей, некоммерческих организаций и молодежи.
Лучшие идеи с высоким потенциалом для экономики и общества лично представят президенту их авторы. Прием инициатив и проектов открыт до 15 июня 2026 года на крауд-платформе. Ознакомиться с информацией о форуме и итогами прошлых лет можно на сайте.
Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 22–23 июля 2026 года в Нижнем Новгороде. Ожидается, что в нем примут участие все регионы России. Напомним, за предыдущие годы на платформу подали более 123 тысяч идей из 45 стран, а число пользователей превысило 598 тысяч. О старте подготовки объявило АСИ совместно с Фондом «Росконгресс».
