Шесть медицинских организаций представляют Подмосковье на Всероссийском форуме

В «Гостином дворе» в Москве открылся форум «Здоровье нации – основа процветания России». Подмосковье представляют шесть медицинских организаций, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Это МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля, Госпиталь ветеранов войн, Московский областной перинатальный центр, Научно-практический центр интегративной медицины и Солнечногорская больница.



Московская область уже нескольких лет участвует в форуме и каждый год представляет на его площадках передовые региональные практики.

«Это не только возможность продемонстрировать достижения подмосковного здравоохранения, но и ценный инструмент для обмена опытом с коллегами из других регионов, что в итоге работает на улучшение медицинской помощи. В этом году шесть медицинских организаций представят свои разработки и внедрённые решения сразу по нескольким ключевым направлениям – цифровым технологиям, помощи старшему поколению, повышению профессиональной компетенции специалистов детской медицины», — сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.