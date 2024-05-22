АСИ включило Подмосковье в число лидеров рейтинга качества жизни

Фото: Фотобанк МО
Московская область вошла в число лидеров рейтинга качества жизни населения, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив. Возглавили список по итогам 2023 года Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила результаты рейтинга на заседании наблюдательного совета агентства, которое прошло под председательством президента России Владимира Путина.
В первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, Татарстан, Московская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Нижегородская области.
Как отметила Чупшева, Московская, Сахалинская и Нижегородская области в этом году попали в топ-10. По её словам, по результатам прошлого года свои результаты улучшили сразу 48 регионов. По итогам 2022 года Подмосковье занимало в рейтинге 11-е место.
Фото: пресс-служба АСИ
В 2020 году Владимир Путин одобрил инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов по созданию качественной среды для жизни россиян. Рейтинг оценки работы региональных органов исполнительной власти разработан для оценки общей удовлетворённости людей социальной сферой и местом, где они проживают.
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В первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, Татарстан, Московская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Нижегородская области.
Как отметила Чупшева, Московская, Сахалинская и Нижегородская области в этом году попали в топ-10. По её словам, по результатам прошлого года свои результаты улучшили сразу 48 регионов. По итогам 2022 года Подмосковье занимало в рейтинге 11-е место.
Фото: пресс-служба АСИ
В 2020 году Владимир Путин одобрил инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов по созданию качественной среды для жизни россиян. Рейтинг оценки работы региональных органов исполнительной власти разработан для оценки общей удовлетворённости людей социальной сферой и местом, где они проживают.
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Лора Луганская