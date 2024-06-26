Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа доставили в здание суда в Австралии. Там пройдет слушание по его делу перед освобождением, о прибытии Ассанжа в суд сообщил YouTube-канал Crannofonix.
Вместе с Ассанжем к зданию суда подъехал посол Австралии в США Кевин Радд. Они не стали отвечать на вопросы собравшихся об их дальнейших планах. Охрана не пустила журналистов внутрь.
Ранее стало известно, что Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании. Он частично признал вину в рамках сделки с прокуратурой США. Это может позволить основателю WikiLeaks выйти на свободу после пяти лет, проведенных в британской тюрьме.
Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военнослужащие совершали в США.
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Ранее стало известно, что Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании. Он частично признал вину в рамках сделки с прокуратурой США. Это может позволить основателю WikiLeaks выйти на свободу после пяти лет, проведенных в британской тюрьме.
Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военнослужащие совершали в США.
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В лондонском суде состоялось заседание по делу Джулиана Ассанжа
Никита Иванов