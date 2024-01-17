Астафьев: На донецком направлении уничтожены 25 БПЛА ВСУ и 13 HIMARS

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Средства противовоздушной обороны группировки российских войск «Юг» уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом нам сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 25 украинских летательных беспилотных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», — сообщил Астафьев.Кроме того, на донецком направлении СВО подразделения Южной группировки войск отразили атаки 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ. А ударами артиллерии и тяжелых огнемётных систем было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка.
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Артем Путинцев