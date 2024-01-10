МО РФ: Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВС Украины с помощью неуправляемых авиационных ракет на Донецком направлении. Об этом рассказал военный лётчик с позывным «Бэбск», пишет РИА Новости.
«Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения задачи. Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. По докладу ПАНа — оценка «отлично», — цитирует агентство слова собеседника.
В Минобороны РФ уточнили, что штурмовики наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
Читайте также:
Соскин: Украинские мужчины создадут временное правительство ради мира с Россией
Десантники уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артёмовском
«Гиацинт» группировки «Запад» уничтожил польского «Краба» под Купянском
Диана Аванесян