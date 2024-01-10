МО РФ: Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что Киев испытывает нехватку боеприпасов из-за задержки в утверждении американскими законодателями запроса администрации о помощи Украине. Об этом Шумер сообщил в рамках выступления в сенате.