Зыбинский: ВСУ предприняли четыре контратаки на купянском направлении

Фото: Минобороны РФ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли четыре контратаки на Купянском направлении СВО, однако российская армия сумела их отразить и заставила противника отступить. Об этом журналистам ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
По данным Зыбинского, потери противника на этом направлении составили до 85 военнослужащих, а также танк Т-64, боевую бронированную машину и три автомобиля.
Ранее танкисты отряда общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», успешно нанесли поражение пехотному подразделению ВСУ, предпринимавшему попытку ротации своего личного состава на направлении Купянск. Часть военнослужащих противника решила ночью покинуть свои позиции и незаметно переместиться к точке эвакуации. Полученные координаты переданы танкистам общевойсковой армии, и экипаж танка Т-72Б3 вышел на огневую позицию для нанесения точного удара с места с закрытым огневым позиционированием.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке
Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Ранее танкисты отряда общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», успешно нанесли поражение пехотному подразделению ВСУ, предпринимавшему попытку ротации своего личного состава на направлении Купянск. Часть военнослужащих противника решила ночью покинуть свои позиции и незаметно переместиться к точке эвакуации. Полученные координаты переданы танкистам общевойсковой армии, и экипаж танка Т-72Б3 вышел на огневую позицию для нанесения точного удара с места с закрытым огневым позиционированием.
Читайте также:
Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке
Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Артем Путинцев