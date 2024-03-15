Астра и Гвидон: в Подмосковье назвали самые популярные и самые редкие имена новорождённых

В рамках профилактический мероприятий подмосковные спасатели предупредили жителей об опасности выхода на лед с наступлением тепла.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили гражданам, что с наступлением весны замерзшие водоемы находятся под постоянным воздействием плюсовых температур и солнечного света, из-за чего ледяная поверхность значительно слабеет и не способна удержать на себе вес человека. Ледяная корка на водных объектах неравномерна, поэтому на других участках толщина может быть разной. Работники подразделения посоветовали местным жителям соблюдать осторожность и брать с собой средства для спасения и самоспасения», — объяснил замначальника Игорь Сорокин.