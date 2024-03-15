Астра и Гвидон: в Подмосковье назвали самые популярные и самые редкие имена новорождённых

Фото: iStock/NataliaDeriabina
«В число наиболее популярных имён для девочек в феврале в Московской области вошли София, Василиса, Анна, Мария и Ева. Мальчиков чаще всего называли Александрами, Тимофеями, Михаилами, Артёмами и Максимами», — говорится в сообщении.В числе редких имён сотрудники ЗАГС назвали следующие: Астра, Юлианна, Висения, Устинья и Параскева. А для мальчиков это: Гвидон, Юлиан, Миродар, Соломон и Никанор.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года неонатальный скрининг прошли более 11,5 тыс младенцев
Детской больнице в Подмосковье передали шапочки и пледы для недоношенных младенцев
Похититель сосок обокрал пятерых младенцев и объяснил это желанием успокоиться