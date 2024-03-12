В Подмосковье с начала года неонатальный скрининг прошли более 11,5 тыс младенцев

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 11,5 тыс. новорождённых в Московской области были проверены на генетические заболевания при помощи неонатального скрининга с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В Подмосковье в прошлом году расширили перечень исследований в рамках неонатального скрининга. Сейчас этот анализ выявляет 36 генетических заболеваний. Исследование позволяет оперативно поставить диагноз и начать лечение, а также обеспечить наблюдение маленького пациента узкопрофильными врачами», — пояснила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.В министерстве отметили, что с начала года неонатальный скрининг помог выявить 15 случаев генетических заболеваний. Кровь для неонатального скрининга берётся из пятки новорождённого. Если анализ выявляет какое-либо нарушение, медики связываются с родителями и разъясняют им, что делать дальше.
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