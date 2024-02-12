Похититель сосок обокрал пятерых младенцев и объяснил это желанием успокоиться

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В Великобритании бездомный мужчин украл у пятерых младенцев соски и объяснил это желанием успокоится. Об этом пишет Daily Mirror.
23-летний Джош Гилдер отнимал соски у малышей в городе Харлоу с февраля по август 2023 года. После кражи он возвращался в свою палатку, где начинал сам сосать ее. При очередной попытке отнять у ребенка его вещь мужчину задержали. В суде его адвокат заявил, что «в младенчестве мужчине никогда не давали соски». Свои поступки бездомный объяснил попытками успокоится.
Вора сосок обвинили в пяти случаях кражи, трех случаях нападения и нарушении общественного порядка. Мужчине назначили 14 месяцев лишения свободы.
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Алина Юрчак