Астрофизик Абунина опровергла сбои в спутниковой связи из-за вспышки на Солнце

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Специалист Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Мария Абунина заявила, что мощная вспышка на Солнце не вызовет сбои в системе спутниковой связи.
«Человечество шагнуло вперёд в технологическом развитии. Конечно, в прошлом это могло наносить серьёзный ущерб старым технологическим системам. Но сейчас создается защита против этих наведённых токов, которые могут вывести из строя электронику или как-то на нее повлиять», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Абунина.
А руководитель Центра измерения космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин заявил, что так называемые протонные бури, которые прогнозируются, даже не дойдут до Земли.
«Есть протонные события, которые являются результатом различных солнечных событий. Иногда во время вспышек и выбросов генерируются протоны. Эти солнечные космические лучи всю Солнечную систему могут заполнить. До Земли доходит крайне редко. Огромное количество этих событий, большая часть, задерживается магнитосферой и атмосферой Земли», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Абунин.
Ранее Мария Абунина заверила, что начавшаяся утром 24 июля на Земле геомагнитная буря уровня G1 не нанесёт существенного вреда здоровью людей.
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