Ученые сообщили о начале мощной магнитной бури

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Ученые зарегистрировали возмущение магнитного поля Земли в пятницу, которое уже достигло сильного уровня. Об этом сообщили ТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).
По данным экспертов, магнитная буря на Земле достигла третьего уровня из пяти, где первый показатель оценивается как «слабый», а пятый как «экстремально сильный». В связи с этим возможно наступление проблем с электроникой, в частности спутниковой навигации и высокочастотной радиосвязи. Могут сбоить и автоматически срабатывать тревоги предохранительных систем.
В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния, где именно — не уточняется.
В марте кандидат физико-математических наук из Уфы Фарит Закирьянов опроверг информацию о влиянии магнитных бурь на человека. По его словам, данное явление не оказывает серьезного воздействия на живые организмы, так как изменение величины магнитного поля незначительно.
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В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния, где именно — не уточняется.
В марте кандидат физико-математических наук из Уфы Фарит Закирьянов опроверг информацию о влиянии магнитных бурь на человека. По его словам, данное явление не оказывает серьезного воздействия на живые организмы, так как изменение величины магнитного поля незначительно.
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Олег Дикий