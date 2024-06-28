Ученые сообщили о начале мощной магнитной бури

Тепловой купол: что это за явление

Тепловой купол над США в 2024 году

Будет ли тепловой купол накрывать Россию и Москву





Прогноз жары в июле 2024

Тепловым куполом называют природное явление, при котором область высокого давления фиксируется над определенной территорией и удерживает над ней тепло. Синоптики сравнивают тепловой купол со стоящей на газу кастрюлей, накрытой крышкой. Явление, как правило, длится несколько суток, но иногда задерживается на длительный срок.Аномальная жара, которая может навредить людям, вероятно, придет в США уже в этом году. Об этом свидетельствуют данные американских исследователей. По прогнозам синоптиков, более 260 миллионов жителей и туристов США могут пострадать из-за так называемого теплового купола. Рекордно высокие температуры ожидаются на северо-востоке страны.Национальная метеорологическая служба США называет это явление «ловушкой жара». В этом году США столкнется с подобной ловушкой необычно рано. Согласно прогнозам синоптиков, природное явление в конце июня пойдет на восток от Великих озер в сторону Новой Англии. Тепловой купол принесет с собой палящее солнце и температуру до 41 °C. Ночные температуры будут на уровне 20 °C.Прежде появилась информация о том, что тепловой купол накроет Россию, однако центр «Фобос» поспешил эту информацию опровергнуть. В беседе с РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что тепловой купол России не грозит, однако температура воздуха будет чуть выше нормы. При этом, по словам эксперта, ожидать экстремальной жары не стоит.Тишковец предупредил, что в Европе действительно будет жарко, поэтому ехать туда в туристических целях он не рекомендовал.По его словам, в Южной Европе уже к концу недели будет 40, 45 °С, местами до 45... 50 °С.





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