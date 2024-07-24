Специалист Абунина раскрыла влияние магнитной бури уровня G1 на здоровье

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Специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина заверила, что начавшаяся утром 24 июля на Земле геомагнитная буря уровня G1 не нанесёт существенного вреда здоровью людей.
«Такие бури случаются в среднем, по статистике за много лет, раз в неделю. И ничего страшного в ней нет, большинство людей даже и знать не знает, что происходит. Она ни на что не влияет, ничего не ломает, никаких перебоев в связи и вреда здоровью не несёт», — пояснила в беседе с RT Абунина.А председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин предупредил о мерах предосторожности при другой природной опасности – попадании шаровой молнии в дом.
«Шаровая молния может элементарно влететь в открытое окно, а ведет себя совершенно непонятно и непредсказуемо. Если она попала в квартиру, не надо пытаться ловить её или «прогонять» обратно в окно. Надо медленно, плавно как бы перетечь в другую комнату, закрыв за собой дверь. Это не разумное существо и специально за человеком она двигаться не будет», — отметил в беседе с «Москвой 24» Гринин.
Ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявлял, что вспышки на Солнце имеют свою периодичность, которая составляет 11 лет.
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