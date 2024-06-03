На Землю обрушилась четырехдневная магнитная буря

Фото: iStock/Pitris
Сильная магнитная буря ожидается на Земле с 31 мая по 1 июня.
Об этом сообщили в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), передает ТАСС.
Причиной колебаний магнитосферы стал выброс корональной массы на Солнце 29 мая, когда произошло восемь вспышек, одна из которых достигла высшего класса X.
По данным ученых, буря достигнет уровня G3 из пяти возможных. После полудня 1 июня геомагнитные возмущения начнут снижаться и к 4 июня будут на уровне G1-G2.
14 мая случилась одна из 15 самых мощных вспышек на Солнце в истории, вызвавшая магнитную бурю максимального уровня G5 — впервые за 20 лет.
Читайте также:
Землю накрыла мощная магнитная буря: Чем это опасно и как скачки пережить метеозависимым
Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла предпоследнего уровня мощности
Этой ночью Землю может накрыть мощнейшая за 20 лет магнитная буря
Причиной колебаний магнитосферы стал выброс корональной массы на Солнце 29 мая, когда произошло восемь вспышек, одна из которых достигла высшего класса X.
По данным ученых, буря достигнет уровня G3 из пяти возможных. После полудня 1 июня геомагнитные возмущения начнут снижаться и к 4 июня будут на уровне G1-G2.
14 мая случилась одна из 15 самых мощных вспышек на Солнце в истории, вызвавшая магнитную бурю максимального уровня G5 — впервые за 20 лет.
Читайте также:
Землю накрыла мощная магнитная буря: Чем это опасно и как скачки пережить метеозависимым
Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла предпоследнего уровня мощности
Этой ночью Землю может накрыть мощнейшая за 20 лет магнитная буря
Артем Кузьмин