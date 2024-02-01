Астрофизик Чашей: Космическая буря обошла Землю стороной

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Замдиректора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН Игорь Чашей заявил, что вспышки на Солнце не оказали негативного влияния на нашу планету, поскольку космическая буря, вызванная им, обошла Землю стороной.
«В последние числа января геомагнитная обстановка была весьма спокойной, никакого радиационного шторма не происходило. Многие этот термин используют неверно. Речь в данном случае может идти о магнитных бурях, но и их в этом году не было еще зафиксировано. Таким образом, нынешние вспышки на Солнце не имели никаких последствий для планеты», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Чашей.
А старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков отмечал, что мимо Земли завтра, 2 февраля, пролетит всего четыре астероида.
«У всех четырёх различные размеры. И они будут сближаться с Землей на разных расстояниях. Так, астероид 2024 BJ3, который был открыт буквально на днях, имеет небольшие размеры, в среднем 25 м. Он пройдёт на расстоянии 860 тыс. км. Это далеко, больше, чем расстояние от Земли до Луны», — добавил в беседе с «Москвой 24» Нароенков.
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Мелисса Тимофеева