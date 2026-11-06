Астрофизик спрогнозировал возможные экстремальные магнитные бури

06 ноября 2026, 16:11

Астрофизик Абунин: на Землю могут обрушиться экстремальные магнитные бури

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Геомагнитных бурь становится все меньше. Это связано с естественным снижением частоты солнечных вспышек, корональных выбросов массы и прочих событий, возмущающих магнитное поле Земли. Солнечная активность циклична и сейчас находится на спаде: фаза снижения продлится до 2028–2029 годов, когда численность магнитных штормов достигнет минимума, после чего цикл снова пойдёт на повышение.





Директор ИЗМИ РАН Артём Абунин в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что максимум солнечной активности в нынешнем цикле пришёлся на рубеж 2024–2025 годов.





«Пик мы преодолели и сейчас находимся на спаде цикла солнечной активности. На текущий момент количество солнечных пятен и других явлений на Солнце уменьшается, как и уменьшается количество и интенсивность геомагнитных бурь. Пока это может быть не очень заметно, но тем не менее напомню, что в 2024 году у нас чуть ли не каждую неделю были сообщения о магнитных бурях и полярных сияниях. Сейчас их, конечно, гораздо меньше», — отметил астрофизик.

«Нельзя исключать следующий момент: как раз на фазе спада на Солнце очень часто регистрируются экстремальные события. То есть может произойти что-то такое, что вызовет экстремальную геомагнитную бурю на Земле. Такое часто бывало в других циклах солнечной активности. Но если смотреть в целом, то, конечно, активность Солнца сейчас от возбуждённого состояния переходит в менее возбуждённое», — отметил Абунин.

«Ждать, что что-то похожее с точки зрения воздействия на Землю будет сейчас, наверное, не стоит. Но у нас сегодня очень серьезная техническая составляющая в околоземном космическом пространстве, и вот там, конечно, проявления космической погоды могут серьезно сказываться и при менее серьезных амплитудах в солнечной активности: могут платы гореть и так далее. Но непосредственно нас это не должно коснуться по той причине, что мы, если не брать военный сектор, крайне редко используем спутниковую связь, и пользуемся в основном мобильной, сотовой связью, инфраструктура которой находится на Земле», — резюмировал специалист.