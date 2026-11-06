Астрофизик спрогнозировал возможные экстремальные магнитные бури
Астрофизик Абунин: на Землю могут обрушиться экстремальные магнитные бури
Геомагнитных бурь становится все меньше. Это связано с естественным снижением частоты солнечных вспышек, корональных выбросов массы и прочих событий, возмущающих магнитное поле Земли. Солнечная активность циклична и сейчас находится на спаде: фаза снижения продлится до 2028–2029 годов, когда численность магнитных штормов достигнет минимума, после чего цикл снова пойдёт на повышение.
Директор ИЗМИ РАН Артём Абунин в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что максимум солнечной активности в нынешнем цикле пришёлся на рубеж 2024–2025 годов.
«Пик мы преодолели и сейчас находимся на спаде цикла солнечной активности. На текущий момент количество солнечных пятен и других явлений на Солнце уменьшается, как и уменьшается количество и интенсивность геомагнитных бурь. Пока это может быть не очень заметно, но тем не менее напомню, что в 2024 году у нас чуть ли не каждую неделю были сообщения о магнитных бурях и полярных сияниях. Сейчас их, конечно, гораздо меньше», — отметил астрофизик.
Сам солнечный цикл длится в среднем 11,5 года — это так называемый цикл Швабе, который посчитали на основе всей истории наблюдений с 1700-х годов, объяснил учёный. Продолжительность тут не фиксированная и может варьироваться: самый короткий длился 7,5 года, самый длинный — почти 17 лет, отметил он, хотя последние циклы укладываются в средние 11-летние значения. Текущая фаза снижения, по оценкам, продлится ещё три года: ожидается, что к 2028–2029 годам солнечных вспышек и выбросов, как и вызываемых ими магнитных бурь, будут фиксировать по минимуму, после чего Солнце вновь начнёт наращивать активность и в течение 4–5 лет вернётся к пиковому уровню.
Тот факт, что Солнце сейчас как бы «замедляется», впрочем, не означает, что ничего экстраординарного до следующего цикла уже не произойдёт.
«Нельзя исключать следующий момент: как раз на фазе спада на Солнце очень часто регистрируются экстремальные события. То есть может произойти что-то такое, что вызовет экстремальную геомагнитную бурю на Земле. Такое часто бывало в других циклах солнечной активности. Но если смотреть в целом, то, конечно, активность Солнца сейчас от возбуждённого состояния переходит в менее возбуждённое», — отметил Абунин.
Эксперт указал, что геомагнитные бури экстремальной мощности случаются примерно раз в сто лет. Таким был, например, солнечный шторм 1859 года, который назвали событием Керрингтона: возмущение магнитного поля было настолько сильным, что на Земле отказывали телеграфы, а полярные сияния наблюдали вблизи экватора. В XX веке аналогичное по силе событие случилось в 1989 году — геомагнитная буря оставила без света шесть миллионов канадцев.
«Ждать, что что-то похожее с точки зрения воздействия на Землю будет сейчас, наверное, не стоит. Но у нас сегодня очень серьезная техническая составляющая в околоземном космическом пространстве, и вот там, конечно, проявления космической погоды могут серьезно сказываться и при менее серьезных амплитудах в солнечной активности: могут платы гореть и так далее. Но непосредственно нас это не должно коснуться по той причине, что мы, если не брать военный сектор, крайне редко используем спутниковую связь, и пользуемся в основном мобильной, сотовой связью, инфраструктура которой находится на Земле», — резюмировал специалист.