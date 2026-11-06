Достижения.рф

В России проходит заявочная кампания премии для управленцев в сфере культуры

Стартовал новый сезон Национальной премии для руководителей в сфере культуры
Фото: пресс-служба Национальной премии для управленцев в сфере культуры

В России проходит заявочная кампания Национальной премии для управленцев в сфере культуры. Наблюдательный совет премии возглавляют первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.



Премия включает основные и специальные номинации. Претендовать на награды в основных категориях могут руководители профильных ведомств, учреждений культуры и образования, художественные руководители творческих коллективов, а также организаторы и режиссёры культурных проектов. Кандидатов на специальные номинации выдвигает Наблюдательный совет.

Федеральное агентство по делам молодёжи просит ведомства проинформировать сотрудников о проведении премии и поддержать её продвижение в социальных сетях.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0