Психотерапевт рассказала, как избежать предпраздничных конфликтов в семье

06 ноября 2026, 15:31

Психотерапевт Крашкина: стремление к идеальному празднику приводит к конфликтам

Фото: iStock/Kostikova

Подготовка к новогодним праздникам может стать причиной напряжения и ссор между близкими: усталость, нехватка времени, бытовые хлопоты и завышенные ожидания нередко приводят к тому, что даже незначительные разногласия перерастают в конфликты. Об этом в интервью «Известиям» рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.





По словам специалиста, одна из распространённых причин предпраздничных конфликтов — стремление организовать идеальный Новый год, когда желание успеть купить подарки, приготовить праздничный ужин, украсить дом и предусмотреть все детали приводит к эмоциональному переутомлению, а человек начинает предъявлять повышенные требования не только к себе, но и к окружающим, раздражаясь, если близкие не разделяют его ожиданий или выполняют поручения иначе.





«Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше снизить требования к организации праздника и заранее обсудить с членами семьи, каким они хотят видеть новогодний вечер. У каждого могут быть собственные представления о празднике: для одних важны праздничный стол и сложные блюда, для других — возможность отдохнуть и провести время вместе. Ни одна из этих позиций не является неправильной. Важно найти компромисс и определить, что действительно имеет значение для всех», — пояснила эксперт.