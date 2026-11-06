Психотерапевт рассказала, как избежать предпраздничных конфликтов в семье
Подготовка к новогодним праздникам может стать причиной напряжения и ссор между близкими: усталость, нехватка времени, бытовые хлопоты и завышенные ожидания нередко приводят к тому, что даже незначительные разногласия перерастают в конфликты. Об этом в интервью «Известиям» рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
По словам специалиста, одна из распространённых причин предпраздничных конфликтов — стремление организовать идеальный Новый год, когда желание успеть купить подарки, приготовить праздничный ужин, украсить дом и предусмотреть все детали приводит к эмоциональному переутомлению, а человек начинает предъявлять повышенные требования не только к себе, но и к окружающим, раздражаясь, если близкие не разделяют его ожиданий или выполняют поручения иначе.
«Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше снизить требования к организации праздника и заранее обсудить с членами семьи, каким они хотят видеть новогодний вечер. У каждого могут быть собственные представления о празднике: для одних важны праздничный стол и сложные блюда, для других — возможность отдохнуть и провести время вместе. Ни одна из этих позиций не является неправильной. Важно найти компромисс и определить, что действительно имеет значение для всех», — пояснила эксперт.
Не менее важную роль играет распределение домашних обязанностей: если вся ответственность за подготовку ложится на одного человека, постепенно накапливаются усталость и обида. Поэтому не стоит ждать, пока напряжение перерастёт в ссору, — лучше заранее попросить близких о помощи и конкретно обозначить, какие задачи необходимо выполнить, что позволит избежать недопонимания и сделает подготовку к празднику общим делом.
Кроме того, важно следить за собственным эмоциональным и физическим состоянием: недосыпание, голод, переутомление и постоянная спешка снижают способность контролировать эмоции и повышают раздражительность. Крашкина рекомендует оставлять время для отдыха, не пытаться решить все бытовые вопросы за один день и при необходимости отказываться от второстепенных задач.
Если избежать конфликта не удалось, не следует выяснять отношения на пике раздражения — полезно сделать паузу, успокоиться и вернуться к разговору позднее, говоря о собственных чувствах и потребностях без перехода на обвинения: например, вместо претензии «ты мне совсем не помогаешь» лучше объяснить, что вы устали и нуждаетесь в поддержке.
Крашкина также напомнила, что главная цель новогодних праздников — не безупречно накрытый стол и идеальный порядок в доме, а возможность провести время с близкими: атмосфера праздника зависит не от количества приготовленных блюд и купленных подарков, а от эмоционального комфорта членов семьи, и иногда отказ от части планов и дополнительных хлопот становится лучшим способом сохранить хорошие отношения, избежать взаимных обид и встретить Новый год в спокойной обстановке.