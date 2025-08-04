Астролог рассказал, что ждет каждый знак зодиака на этой неделе

04 августа 2025, 17:37

Фото: istockphoto /yacobchuk

Прогноз показывает тенденции, которые помогут спланировать неделю и избежать проблем. Астролог Антон Майоров рассказал в беседе с изданием «Петербургский дневник», что ждет знаки зодиака на этой неделе.





ОВЕН – удачное время для мероприятий, театров, нового хобби (например, изучение языка). Возможны успехи в творчестве и спорте, но готовьтесь к критике. Риск скандалов, конфликтов с близкими, проблем в воспитании детей. Зато возможны романтические путешествия, курортные романы и влюблённость в иностранца.



ТЕЛЕЦ – хороший период для финансовых операций с недвижимостью, ремонта и строительства. Но возможны споры из-за жилья, ухудшение условий, конфликты с начальством, вынужденный переезд или неудачные сделки.



БЛИЗНЕЦЫ – время общения и новых знакомств, возможно встретить будущего партнёра. Удачное решение бюрократических вопросов, но есть риск конфликтов с родственниками, проблем с законом, опасных ситуаций на дороге и денежных потерь.



РАК – повышается трудоспособность, возможен хороший доход или выгодное трудоустройство. Удачные покупки техники, подарки от детей. Однако ожидаются ненужные траты, невыгодные сделки, временные финансовые трудности. Лучше избегать кредитов и инвестиций.



ЛЕВ – успех в публичных выступлениях, новые увлечения, удачный шопинг. Но возможны проблемы на работе, конфликты в коллективе, разлад в отношениях, травмы на производстве или задержки документов.



ДЕВА – хочется покоя и творчества. На работе – неоднозначные ситуации, любовные разочарования, тайны, которые всплывают. Риск болезней из-за стресса. Возможен переезд или поездка в санаторий.



ВЕСЫ – везение в делах, поездках, общении. Хорошие новости от друзей, новые полезные знакомства. Но могут быть бытовые хлопоты, траты на ремонт, конфликты в семье, нежданные гости.



СКОРПИОН – возможны трудности на работе, но и шанс карьерного роста. Подарки от родственников. Проблемы с документами, командировками, споры с госслужбами, конфликты дома.



СТРЕЛЕЦ – удача в международных делах, интересные путешествия, новые знакомства. Но возможны конфликты с родственниками, финансовые потери в поездках, перерасход бюджета.



КОЗЕРОГ – финансовые успехи, выгода от сотрудничества с организациями. Удачное время для лечения и страхования. Но возможны денежные потери, невыгодные сделки, риск для здоровья и репутации.



ВОДОЛЕЙ – хороший период для знакомств, дружбы, творческих проектов. Взаимопонимание с детьми. Но возможны конфликты на работе, разоблачение тайн, проблемы в партнёрских отношениях, мошенничество.



РЫБЫ – шанс повышения или удачного трудоустройства. Решение бытовых вопросов. Но возможны срывы на работе, конфликты с коллегами, риск увольнения или болезней из-за переутомления.



Важные даты августа:

