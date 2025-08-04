Стало известно, чем опасны стеклянные кружки с двойным стеклом

04 августа 2025, 17:23

Фото: istockphoto / sergei scherbak

В последнее время за рубежом и в России набирают популярность кружки из двойного стекла. Они сочетают в себе красоту, практичность и безопасность – даже с горячим напитком их можно держать за стенки, не боясь ожогов.