Стало известно, чем опасны стеклянные кружки с двойным стеклом
В последнее время за рубежом и в России набирают популярность кружки из двойного стекла. Они сочетают в себе красоту, практичность и безопасность – даже с горячим напитком их можно держать за стенки, не боясь ожогов.
Однако у такой посуды есть серьезные недостатки, о которых сообщает Общественная служба новостей. Оказалось, что при мытье стаканы с двойными стенками могут «взрываться» в руках. Это происходит из-за перепада температур: после горячего напитка холодная вода вызывает резкое расширение воздуха между стенками, что приводит к разрыву стекла. В результате человек получает порезы осколками, требующие медицинской помощи.
Несмотря на риски, у такой посуды есть преимущества. Она хорошо сохраняет тепло, как термос, при этом оставаясь эстетичной – многие рестораны используют ее для подачи напитков. Кружки легко моются, в том числе в посудомоечной машине (если они качественные), и не оставляют конденсата на поверхностях.
Чтобы избежать травм, важно соблюдать правила безопасности: не мыть стакан холодной водой после горячего напитка и наоборот, использовать теплую воду и мягкую губку, а также надевать резиновые перчатки. Главное – выбирать продукцию проверенных производителей, чтобы минимизировать риски.
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