В Госдуму внесли инициативу о совместном воспитании детей после развода
В Госдуме подготовили законопроект, который расширяет полномочия суда в вопросах воспитания детей после развода родителей. Об этом пишет РИА Новости.
Инициаторами инициативы выступили депутаты Андрей Свинцов от ЛДПР, Дмитрий Кузнецов от СРЗП и Алексей Корниенко от КПРФ.
Согласно их предложению, суды смогут назначать совместное воспитание, предусматривающее индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей.
Законопроект предусматривает, что суд будет устанавливать гибкий режим общения ребёнка с мамой и папой, учитывая интересы всех участников процесса и особенности каждой конкретной семьи. Такая мера направлена на создание максимально комфортных условий для ребенка и сохранение эмоциональных связей с обоими родителями.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что отсутствие полноценного общения с одним из родителей зачастую становится причиной психологических трудностей и нарушает гармоничное развитие ребенка. Законодатели считают, что совместное воспитание помогает сохранить ощущение полной семьи и эмоциональную стабильность ребёнка.
Эксперты в области семейного права положительно оценивают инициативу, отмечая, что новый законопроект может стать важным шагом к защите прав детей и обеспечению их благополучия в условиях развода родителей.
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