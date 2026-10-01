Врач назвала две неожиданные причины заложенности носа
Терапевт Риве Барбур заявила, что постоянная заложенность носа иногда связана не с простудой или сезонной реакцией, а с плесенью в помещении и нарушением баланса кишечной микрофлоры. Об этом сообщает Yahoo.
По словам врача, грибковые споры раздражают ткани носа и горла при попадании в дыхательные пути. Среди возможных сопутствующих жалоб она назвала упадок сил, проблемы со сном, ощущение «тумана» в голове, боли в мышцах и суставах. При появлении плесени дома Барбур советует устранить источник сырости и обсудить симптомы со специалистом.
Еще одной вероятной причиной врач считает дисбактериоз. Стресс, несбалансированный рацион и курс антибиотиков способны сократить число полезных бактерий, что ослабляет защитные механизмы организма и создает условия для роста нежелательной микрофлоры.
При таком состоянии заложенность иногда сопровождают вздутие, неприятный запах изо рта и выраженная тяга к сладкому. Барбур рекомендует пересмотреть питание: уменьшить долю молочных продуктов, сахара, красного мяса, глютена и алкоголя.
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