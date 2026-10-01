Врач назвала две неожиданные причины заложенности носа

01 октября 2026, 11:12

Терапевт Барбур: Плесень и дисбактериоз могут быть причиной заложенности носа

Фото: iStock/Visions

Терапевт Риве Барбур заявила, что постоянная заложенность носа иногда связана не с простудой или сезонной реакцией, а с плесенью в помещении и нарушением баланса кишечной микрофлоры. Об этом сообщает Yahoo.