Экономист Ходжа рассказал, как продать квартиру за месяц

01 октября 2026, 12:17

Первые две недели помогают понять, насколько объект заинтересовал покупателей

Фото: istockphoto / simpson33

Экономист Кава Ходжа назвал месяц вполне реальным сроком для продажи квартиры и рассказал о приёмах, которые могут ускорить сделку.