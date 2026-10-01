Экономист Ходжа рассказал, как продать квартиру за месяц
Экономист Кава Ходжа назвал месяц вполне реальным сроком для продажи квартиры и рассказал о приёмах, которые могут ускорить сделку.
Об этом сообщает argumenti.ru. По словам Ходжа, продавцу важно активно действовать с первого дня после размещения объявления. Особенно показательны первые две недели: за это время становится понятно, заинтересовала ли квартира покупателей и соответствует ли её стоимость рынку.
Если спрос оказался ниже ожидаемого, Ходжа рекомендует сразу существенно снизить цену, а не уменьшать её каждую неделю на 100 тыс. рублей. По его мнению, небольшие скидки могут заставить потенциальных покупателей занять выжидательную позицию в надежде на более серьёзное снижение стоимости.
Не менее важны фотографии квартиры. Качественные снимки помогают привлечь внимание к объявлению и во многом влияют на интерес покупателей.
При этом перегружать описание большим количеством текста не стоит. Гораздо важнее указать конкретные характеристики объекта: расстояние до метро, наличие в пешей доступности магазинов, школ и детских садов. Также покупателю стоит сообщить количество собственников, юридическую чистоту квартиры, готовность продавца к ипотечной сделке и возможность альтернативной сделки.
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