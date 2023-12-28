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Астролог Богданова советовала зажечь гирлянду для расположения Дракона

28 декабря 2023, 15:21
Фото: istockphoto.com/Avtor

Фото: istockphoto.com/Avtor

Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова заявила, что для удачи в Новый год Деревянного Дракона нужно зажечь гирлянду, а также отмечать праздник ярко и весело.
Специалист напомнила, что Деревянный Дракон полноценно вступит в свои права лишь 4 февраля, поэтому зажигать гирлянды лучше именно в этот день.

«Встречать Новый год надо весело и с сюрпризами – Дракону такое по душе. Поэтому ему обязательно понравится, если на столе будут пельмени с припрятанной внутри монетой. По китайской традиции тот, кому она достанется, станет самым удачливым в предстоящем году», — отметила в беседе с «Москвой 24» Богданова.


При этом гирлянду лучше зажигать на севере, западе и юго-западе дома для того, чтобы запустить благоприятную энергию.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о необходимости новогодней аптечки на период новогодних праздников.

«Желательно иметь жаропонижающие препараты на основе парацетамола, ибупрофена, которые помогут безопасно снизить температуру. Как мы знаем, любое простудное заболевание зачастую протекает с повышением температуры. Препараты должны быть именно простыми, а не комбинированными. Пациенты любят принимать «пакетик от всего», но это не выход из ситуации», — прокомментировала в беседе с RT Романенко.

Кроме этого, могут понадобиться лекарства для облегчения проблем с ЖКТ, поэтому их тоже желательно включить в аптечку.

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Жителям Подмосковья перед новогодними праздниками напомнили правила газовой безопасности
28 декабря 2023, 15:25

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подмосковное Министерство энергетики в преддверии новогодними праздниками напомнило жителям правил по безопасному пользованию газом.
«В морозные и ветреные дни может ухудшиться тяги в дымоходах газовых приборов из-за обледенения или задувания в них ветра. В эти дни нужно особенно тщательно проверять тягу в дымоходах перед включением газа, во время эксплуатации газовых водонагревателей и отопительных котлов», – сказали в пресс-службе ведомства.
Там предупредили, что газовую плиту нельзя использовать для обогрева помещения. Запрещено также сушить над плитой вещи, так как в этом случае возможно возгорание.
«Не забывайте проверять вентиляционные каналы. Они должны быть открыты для свободного доступа, очищены от грязи и пыли. Не оставляйте без присмотра отопительные котлы более чем на 10 часов. Их отключение может привести к выходу из строя системы отопления», – предупредили в подмосковном Минэнерго.
Кроме того, помещение, где установлено газовое оборудование, должно проветриваться и иметь окно с фрамугой.

В случае утечки газа необходимо звонить по телефону 112.

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Стал известен режим работы подмосковных МФЦ в зимние праздники

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#минэнерго мо
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#правила
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Стал известен режим работы подмосковных МФЦ в зимние праздники
28 декабря 2023, 15:06

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

В предстоящие новогодние и рождественские праздники подмосковные центры госуслуг не будут принимать и выдавать документы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. С 9 января все МФЦ вновь заработают в обычном режиме.
«В последнюю субботу года в подмосковных МФЦ можно будет забрать готовые документы и оформить некоторые услуги с электронным документооборотом. 1 и 7 января будут нерабочими днями для всех центров. В праздничные дни будут работать дежурные офисы», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Стал известен и режим работы МФЦ в предпраздничные дни и новогодние праздники. 30 декабря МФЦ с шести- и семидневной рабочей неделей будут оказывать услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений. Также они будут выдавать готовые документы. Кроме того, можно получить услуги, по которым не требуется передача документов в ведомства на бумаге. Время работы – с 8 до 15 часов.

Офисы, в которых принимают работники органов ЗАГС, будут открыты до 17:30.

31 декабря МФЦ с семидневной рабочей неделей будут оказывать услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений. Время работы – с 8 до 15 часов

2, 3, 4, 5, 6 и 8 января будущего года дежурные МФЦ будут принимать заявления по регистрации смерти и захоронения.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье ликвидировали около 6300 объектов незавершенного строительства
28 декабря 2023, 14:40

Фото: istockphoto / goncharovaia

Порядка 6300 объектов незавершенного строительства ликвидировано за 6 лет в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
С конца 2017 года проводится масштабная работа по выявлению и устранению недостроев, самостроев и аварийных зданий на территории Московской области.

«Московская область активно освобождается от объектов незавершенного строительства. <…> Подводя итоги уходящего 2023 года, показатель составляет более 1300 объектов. Стоит отметить, что приоритетным направлением данной работы является именно дострой объектов и приведение их в соответствие, если это возможно осуществить в рамках законодательства<…> В настоящее время в работе находятся еще 3,3 тысячи объектов, по которым мы продолжаем все необходимые мероприятия»», — поделился министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Стоит отметить, что в рамках данный программы происходит вовлечение неиспользуемых земельных участков в хозяйственную деятельность для создания социально значимых объектов.

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#подмосковье
#мособлархитектура
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В новогодние праздники будет усилена работа коммунальных служб Подмосковья
28 декабря 2023, 14:39

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Коммунальные службы Московской области будут работать на праздниках в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Для обеспечения комфортного времяпровождения на улицах региона во время новогодних праздников все коммунальные службы Московской области будут работать в усиленном режиме.

«<…> Во время всех новогодних каникул предприятия и компании ЖКХ Московской областибудут работать в усиленном режиме. На территории региона организуют круглосуточное дежурство ответственных лиц для оперативного реагирования на возможные ситуации в нашей сфере. <…> Также будет дежурить и ремонтный персонал», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Стоит отметить, что особое внимание будет направлено на обеспечение бесперебойного вывоза ТКО с контейнерных площадок рядом с многоквартирными домами.

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#подмосковье
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Суд в Москве дал 5,5 года и 7 лет поэтам за стихи
28 декабря 2023, 14:35

Фото: istockphoto/AMilkin

Егор Штовба и Артем Камардин заслушали приговор.
Тверской суд Москвы вынес приговоры поэтам Егору Штовбе и Артему Камардину к 5,5 и 7 годам колонии по делу о чтении разжигающих ненависть стихов. Поэты читали их на Триумфальной площади в Москве.

ТАСС пишет, что молодые люди признаны виновными по статьям 280.4 и 282 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц»).

В мае суд приговорил к четырем годам колонии ещё одного фигуранта дела - Николая Дайнеко, который признал вину и пошёл на сделку со следствием.

Напомним, в сентябре прошлого года на Триумфальной площади в Москве у памятника Маяковскому Камардин читал свои стихи. В них содержались строки, которые следствие признало разжигающими ненависть к добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР.

Камардина задержали дома. Дайнеко и Штовбу, которые участвовали в чтении стихов, задержали на Триумфальной площади. Их привлекли к административной ответственности, а потом предъявили обвинение по уголовной статье.

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#суд
#приговор
#новости
#общество
#стихи
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В Госдуму поступила партия Lada Vesta, на которых будут ездить депутаты
28 декабря 2023, 14:30

Фото: iStock/bruev

В гараж Государственной думы поступила партия автомобилей Lada Vesta, на которых будут ездить депутаты об этом сообщил член комитета ГД по транспорту Александр Толмачев в интервью для «РИА Новости».
«Сказано — сделано. Решение о том, что депутаты Госдумы будут ездить по служебным делам на отечественных автомобилях, не просто принято, но работает. В гараж парламента уже поступила партия машин Lada Vesta», — прокомментировал ситуацию Толмачёв.

По его мнению, решение пересадить российских чиновников на отечественные автомобили было правильным. Теперь статус Lada будет повышен, поскольку машины будут восприниматься как депутатские.

Толмачёв отметил, что продолжать использовать автомобили тех марок, которые отключают россиян от дистанционных сервисов — это издевательство над клиентом.

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#автомобили
#чиновники
#госдума
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Самолет МС-21 одобрили для перевозки 211 пассажиров
Самолет МС-21 получил одобрение на полеты с максимальным количеством пассажиров
28 декабря 2023, 14:29

Фото: istock / Takosan

Новейший российский магистральный самолет МС-21 допущен для перевозки 211 пассажиров. Об этом информирует Росавиация в телеграм-канале.

«Российский магистральный самолет МС-21-300/310 допущен для перевозки 211 пассажиров, следует из одобрения главного изменения к сертификату типа. Необходимый разрешительный документ во вторник, 26 декабря, выдала Росавиация», — сообщает ведомство.
До этого на воздушном судно разрешалось перевозка 175 пассажиров — на 36 человек меньшею

Сообщается, что при максимальной загруженности салона пассажирами пять бортпроводников и 3 члена летного экипажа смогли эвакуировать людей за 81,7 секунды при нормативе в 90 секунд.

Ранее сообщалось, что в Якутии самолёт с 34 людьми на борту промахнулся мимо взлётной полосы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#росавиация
#человек
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Юрист Соловьёв назвал максимальное наказание для Ивлеевой
Юрист Соловьёв рассказал, что грозит Ивлеевой за налоги и «голую» вечеринку
28 декабря 2023, 14:29

Фото: IStock/blinow61

Блогеру и бизнесвумен Анастасии Ивлеевой предстоит погасить предварительную задолженность перед налоговой, которая, по предварительным данным, составляет около 137 миллионов рублей. Эта сумма связана с невыплатой налогов за период с 2020 по 2022 год. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», что грозит девушке.
Напомним, в середине декабря Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голый») в московском клубе «Мутабор», которая вызвала массу недовольств среди россиян. Помимо расследования ФНС, общественники просили проверить девушку на пропаганду ЛГБТ. Однако юрист Соловьёв отметил, что в самом мероприятии, по предварительной оценке, нет состава преступления.
«Пропаганда [ЛГБТ] вменилась только молодому человеку с носком на члене, который на 15 суток был задержан, а Ивлеевой пока никаких обвинений не предъявлено», — сказал он.
По словам эксперта, пока блогерше грозит ответственность только за неуплату налогов. Максимальное наказание предусматривает до трёх лет лишения свободы.
«Если Ивлеева добровольно погасит сумму недоимки, то всё ограничится налоговой ответственностью. Сама сумма неуплаченных налогов 20% штраф пени за просрочку. Если она уплачивать не будет добровольно эти суммы, то в связи с тем, что это особо крупный ущерб, может быть возбуждено уголовное дело по 198 статье уклонения физлица от уплаты налогов, но там максимальное лишение свободы до 3 лет, а по первой там все условно получают, ни о каких тюремных сроках речи нет. И к 198 статье есть примечание, что лицо, которое добровольно уплатит суммы сокрытых налогов, освобождается от уголовной ответственности», — заключил он.
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Политолог Орлов предложил ограничить скорость электровелосипедов зимой
28 декабря 2023, 14:20

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой снизить максимально допустимую скорость езды на электровелосипедов до 5 км/ч зимой.
Он напомнил, что сейчас предельная допустимая скорость на таком транспорте составляет 25 км/ч, зимой такая скорость является опасной как для самих владельцев электровелосипедов, так и для других людей.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части снижения предельно допустимой скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности в зимний сезон до 5 км/ч — средней скорости движения потока граждан», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали московских автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада.

«Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. Движение на Кутузовском проспекте и на Варшавском шоссе – рабочее. Локальные затруднения наблюдаем сейчас на Садовом кольце, на Ярославском шоссе, на Ленинградском проспекте. Во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Третьем транспортном кольце, на шоссе Энтузиастов», — приводит АГН «Москва» сообщение ЦОДД со ссылкой на пресс-службу Дептранса Москвы.

Автовладельцам рекомендовали вечером выезжать до 17:00 или после 20:00.

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