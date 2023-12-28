Астролог Богданова советовала зажечь гирлянду для расположения Дракона

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Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова заявила, что для удачи в Новый год Деревянного Дракона нужно зажечь гирлянду, а также отмечать праздник ярко и весело.
Специалист напомнила, что Деревянный Дракон полноценно вступит в свои права лишь 4 февраля, поэтому зажигать гирлянды лучше именно в этот день.
При этом гирлянду лучше зажигать на севере, западе и юго-западе дома для того, чтобы запустить благоприятную энергию.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о необходимости новогодней аптечки на период новогодних праздников.
Кроме этого, могут понадобиться лекарства для облегчения проблем с ЖКТ, поэтому их тоже желательно включить в аптечку.
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«Встречать Новый год надо весело и с сюрпризами – Дракону такое по душе. Поэтому ему обязательно понравится, если на столе будут пельмени с припрятанной внутри монетой. По китайской традиции тот, кому она достанется, станет самым удачливым в предстоящем году», — отметила в беседе с «Москвой 24» Богданова.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о необходимости новогодней аптечки на период новогодних праздников.
«Желательно иметь жаропонижающие препараты на основе парацетамола, ибупрофена, которые помогут безопасно снизить температуру. Как мы знаем, любое простудное заболевание зачастую протекает с повышением температуры. Препараты должны быть именно простыми, а не комбинированными. Пациенты любят принимать «пакетик от всего», но это не выход из ситуации», — прокомментировала в беседе с RT Романенко.
Кроме этого, могут понадобиться лекарства для облегчения проблем с ЖКТ, поэтому их тоже желательно включить в аптечку.
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Мелисса Тимофеева