Астролог Горностаева рекомендовала встречать Год Дракона со жгучими специями

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Мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева рассказала, что новогодний стол в предстоящий праздник следует украсить мясом, жгучими специями и финиками.
«А ещё Лесной Дракон любит грибы, поэтому они тоже должны присутствовать на праздничном столе. Символу года по душе и все жгучее, так что при приготовлении блюд стоит использовать много острых пряностей. Плюс не надо забывать о фруктах, их должно быть много: апельсины, мандарины и обязательно финики», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Горностаева.
Кроме этого, специалист отметила, что скатерть или покрытие стола желательно сделать красным, золотым или зеленым, а сама форма мебели должна быть овальной.
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