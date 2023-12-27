Астролог Петрова рекомендовала дарить на Новый год фигурки петуха

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Эксперт по китайской астрологии Елена Петрова рассказала, что в этот Новый год Дракона родным и близким можно дарить фигурки петуха на удачу и благополучие.
«Отличным подарком станет любое изображение петуха – в виде картины, фигурки, подвески и так далее. Именно его в восточной астрологии называют тайным другом Дракона. Петух весь год будет действовать как близкий товарищ – помогать, защищать, активировать удачу», — отметила в беседе с «Москвой 24» Петрова.
Кроме этого, подходящим подарком будет изображение тигра.
Ранее россиянам раскрыли способ быстрого избавления от лишних калорий после новогоднего застолья. Так, диетологи рекомендуют чередовать воду с алкоголем для того, чтобы организм лучше справлялся с нагрузкой. Как передаёт utro.ru, довольно эффективным методом восстановления организма после плотного застолья является пение.
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Мелисса Тимофеева