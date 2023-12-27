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Астролог Петрова рекомендовала дарить на Новый год фигурки петуха

27 декабря 2023, 14:05
Фото: istockphoto.com/Stas-Bejsov

Фото: istockphoto.com/Stas-Bejsov

Эксперт по китайской астрологии Елена Петрова рассказала, что в этот Новый год Дракона родным и близким можно дарить фигурки петуха на удачу и благополучие.
«Отличным подарком станет любое изображение петуха – в виде картины, фигурки, подвески и так далее. Именно его в восточной астрологии называют тайным другом Дракона. Петух весь год будет действовать как близкий товарищ – помогать, защищать, активировать удачу», — отметила в беседе с «Москвой 24» Петрова.

Кроме этого, подходящим подарком будет изображение тигра.


По словам специалиста, вне зависимости от самого подарка подойдут презенты в красных и золотых цветах.

Ранее россиянам раскрыли способ быстрого избавления от лишних калорий после новогоднего застолья. Так, диетологи рекомендуют чередовать воду с алкоголем для того, чтобы организм лучше справлялся с нагрузкой. Как передаёт utro.ru, довольно эффективным методом восстановления организма после плотного застолья является пение.

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#праздники
#подарки
#новый год
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Депутат Смолин выступил против запрета учителям пользоваться телефонами
27 декабря 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Первый зампред комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил против идеи запретить учителям, так же, как и ученикам.
Парламентарий высказал мнение о том, что такой запрет был бы довольно смешным.

«Думаю, что смешно запрещать учителям пользоваться смартфонами на уроке. Нормальный учитель никогда этого не будет делать, а если будет, то будет держать смартфон в беззвучном режиме для того, чтобы можно было получить сообщение в случае чрезвычайной ситуации», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Смолин.

А депутат Госдумы Яна Лантратова предложила повысить медицинское обеспечение школьников из семей кочующих народов посредством изменений в законодательстве.

«Для защиты такой категории детей, в том числе их права на получение образования и медобслуживание, создания условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов надо внести изменения в федеральное законодательство, в соответствии с которыми исполнение обязанностей опекунов или попечителей в отношении детей из числа коренных малочисленных народов, проживающих в круглосуточном режиме в интернатах, чьи родители ведут традиционный образ жизни, возлагается на указанные организации с согласия родителей», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

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#школы
#права
#обращения
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В Подмосковье закупили полкилометра напорно-всасывающих рукавов для лесных пожарных
27 декабря 2023, 14:35

Фяото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Почти полкилометра пожарных напорно-всасывающих рукавов закупили для лесных пожарных Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Новое оборудование закупили в рамках «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для модернизации материально-технической базы и оборудования.

«<…> Для подведомственного Комитета лесного хозяйства Московской области учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз» была проведена закупка 135 единиц пожарных напорно-всасывающих рукавов для комплектации средств пожаротушения — пожарных машин и мотопомп», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Стоит отметить, что пожарные напорно-всасывающие рукава являются неотъемлемыми элементами пожарно-технического оснащения любого лесопожарного подразделения. Для подмосковных лесных пожарных закупили рукава диаметрами –50, 75, 125 и 150 мм.

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#оборудование
#олег баженов
#подмосковье
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«Не простили»: Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров
Киркорова уберут из новогодних эфиров
27 декабря 2023, 14:26

Фото: iStock/Sonate

Народный артист России Филипп Киркоров не появится в новогодних эфирах впервые более чем за 30 лет. Сейчас его и Лолиту Милявскую вырезают из праздничных передач. Об этом пишет «МК».
В новогодние каникулы Киркоров должен был появиться на всех основных российских каналах. Передачи с его участием были сняты еще в ноябре, то есть до того, как он явился на «голую вечеринку», устроенную блогером Анастасией Ивлеевой. Сейчас телевизионщики оперативно монтируют готовые программы, вырезая Киркорова.

По предварительным данным, зрители не увидят Киркорова в финале «Маски» и в «Голубом огоньке». Также он не появится в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграл одну из ролей. По информации «МК», сцены будут пересняты с другими артистами.

Ранее Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, однако его извинения пока не приняты. При этом издание не исключает, что ситуация может измениться в последний момент.

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#зрители
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#новогодние каникулы
#маски
#киркоров
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Как правильно ставить цели на Новый год, чтобы их обязательно достичь? – советы психолога
Психолог Идзиковский объяснил, как правильно ставить цели на Новый год
27 декабря 2023, 14:16

Фото: IStock/GaudiLab

Новый год он напоминает об уходящем времени, невыполненных обещаниях и необходимых изменениях. С 1 января многие хотят начать новую жизнь, ставят себе цели и загадывают самые заветные желания. Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь и ставить цели на будущий год.
По словам специалиста, в отличие от детей взрослые часто загадывают желания относительно собственной трансформации или то, что кажется совершенно невозможным. Главная ошибка заключается в том, что перекладывает ответственность на внешние силы.
«Когда мы пытаемся загадать, чтобы какая-то внешняя сила решила наши проблемы, мы фактически продаём себе идею, что сами мы эти проблемы решить не можем, мы перекладываем ответственность. Нам тяжелее выполнять эту цель или мечту. И если человек всю жизнь приучается не выполнять обещания по отношению к самому себе, а для большинства из нас так и случается, то потом чуда не произойдёт, и наша психика не начнёт “вдруг” выполнять обещания», — сказал Идзиковский.
По словам специалиста, лучше выбрать одну, самую важную цель. Ту, которая вдохновляет и обещает сделать жизнь лучше. При этом она должна быть достижима.
«Загадывать нужно что-что, что зависит от тебя или какие-то мелочи, которые были бы приятны. Например, хорошую погоду на какое-то число. Получится – здорово, не получится – да и неважно. Но если это касается собственной трансформации, что лучше выделить одну цель или одну мечту. Это нужно за тем, чтобы из недельной задачи поставить завтрашнюю. Чтобы каждый день знать, что конкретно надо сделать, чтобы приблизиться к годовому результату. И, конечно, далее раз в неделю проводите ревизию, смотрите, всё ли хорошо, контролируйте ситуацию», — добавил он.
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#психолог
#жизнь
#новый год
#праздник
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В ЦИК рассказали о дистанционном голосовании на выборах президента
Памфилова: на выборах дистанционно смогут проголосовать 38 миллионов человек
27 декабря 2023, 14:04

Фото: iStock/nemchinowa

На выборах президента России, которые пройдут 17 марта 2024 года, дистанционно смогут проголосовать 38 миллионов человек. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, речь идет о трети потенциальных избирателей из 29 регионов России.

Памфилова напомнила, что в предыдущем дистанционном голосовании, которое прежде было организовано в 2020 году, могли принять участие всего несколько тысяч избирателей, тогда как в настоящее время такая возможность появилась почти у 40 миллионов россиян.

Напомним, впервые в России выборы пройдут три дня: 15,16 и 17 марта 2024 года. Ранее дату проведения голосования определил Совет Федерации.

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#цик
#совет федерации
#президент
#россия
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Слёт подмосковных студенческих педагогических отрядов прошел в Клину
27 декабря 2023, 14:00

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

В Подмосковье прошел слёт студенческих педагогических отрядов Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Мероприятие проходило на базе клинского МАУ «Горизонт».

В слете приняли участие 120 выпускников трехмесячной школы вожатых, для которых это мероприятия является финальным этапом.

«Слет студенческих педагогических отрядов Московской области — это уникальное событие, объединяющее молодежь, готовую творчески подойти к вопросам воспитания и образования. <…> Это место, где зарождаются новые идеи, происходит обмен энергией и опытом, где мы можем раскрыть свой потенциал, чтобы преобразить образовательную среду. Это возможность не только учиться, но и создавать круг людей, где каждый может найти поддержку и вдохновение.<…> » — поделился руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Стоит отметить, что в рамках форума участники готовили номера, посещали вечерние мероприятия и слушали лекции. Кроме этого, в конце их ждал экзамен, с которым ребята справились на отлично и получат свидетельство государственного образца.

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#педагоги
#подмосковье
#клин
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Воробьёв открыл День Московской области на выставке-форуме «Россия»
27 декабря 2023, 13:44

Фото: ​Радио 1

Стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» демонстрирует достижения и планы региона. Это очень разнообразная территория, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая День Московской области на выставке на ВДНХ.
«Приветствую всех на нашем стенде. Спасибо за интерес посетителям и средствам массовой информации. Подмосковье – очень разнообразная территория. Где-то это большие города, где-то – великолепные просторы. Поэтому можешь найти себе всё, что хочешь по вкусу – и промышленность, и IT, и высокие технологии, и сельское хозяйство», – сказал глава региона.
По словам Воробьёва, в регионе уже много лет отмечается прирост жителей, развиваются города.
«Мы должны успевать за всем, что обеспечивает достойное качество жизни – здравоохранение, образование. Наш стенд показывает и достижения, и наши планы», – добавил он.
Стенд Подмосковья развёрнут в 75-м павильоне ВДНХ. Там проходят викторины, конкурсы, розыгрыши туристических путевок в места отдыха на территории региона. Желающие могут написать письмо Деду Морозу, а также создать новогоднюю открытку с помощью нейросети и виртуального ассистента.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ДНХ в Москве. Там демонстрируют важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют 89 регионов страны.

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#россия
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За год в Подмосковье установили 117 новых электрозарядных станций
27 декабря 2023, 13:40

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

В 2023 году установили 117 новых электрозарядных станций в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Новых электрозарядные станции (ЭЗС) были установлены на всей территории Московской области.

«Спрос на электромобили ежегодно растет. <…> В 2022 году их количество составило 13 648, в том числе 12 458 — с гибридными установками, 1 190 — только с электродвигателями. Таким образом, динамика складывается положительная и по итогам 2023 года также ожидается рост количества электромобилей в регионе. По данным Минэнерго Подмосковья, всего на текущий момент на территории области действует 508 ЭЗС, из которых 171 станция — быстрая и 336 станций — медленных <…> В планах на 2024 год разместить еще 125 быстрых ЭЗС», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Стоит отметить, что вся информация о местах зарядных станций находится в мобильных приложениях «Россети Электротранспорт» и «Plug me» от АО «Мособлэнерго».

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Врач раскрыл, сколько алкоголя можно выпить в день без вреда для здоровья
Врач Кондрахин назвал безопасную дозу алкоголя в день
27 декабря 2023, 13:34

Фото: IStock/Svittlana

В преддверии праздников особенно важно помнить о негативном влиянии алкоголя на организм. Учёными уже давно доказано, что спирт токсичен для человека. Однако врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в эфире «Радио 1» раскрыл, какое количество алкоголя допустимо пить в день без серьёзных последствий.
«Токсический эффект алкоголя уже подтвержден. Но считается, что 30 граммов спирта – это та адекватная доза в день, которая безопасна для человека», — отметил специалист.
Он также напомнил, что употреблять алкогольные напитки нужно правильно. Так, праздничное застолье рекомендуется начать с маленького ужина, и только потом переходить к алкоголю.
«Алкогольные напитки стимулируют желание есть, из-за этого повышается инсулин. И если в желудке ничего нет, система начинает работать в другую сторону, она начинает расщеплять сама себя. Поэтому рекомендуется проводить старый год, немного поесть и потом только переходить к алкоголю. Также обязательно нужно запивать водой. Вода вымывает все шлаки, которые у нас есть и таким образом мы уравновешиваем баланс», — заключил он.
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#алкоголь
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