Обратить внимание на финансы: гороскоп для всех знаков зодиака с 16 по 22 сентября

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Полнолуние и частное Лунное Затмение состоится 18 сентября на рассвете. Это небесное явление отличатся благоприятными аспектами к Луне и Солнцу от Уран и Плутона. Наступает хорошее время для пересмотра своих привычек, для принятия решения улучшить свою жизнь и для избавления от всего того, что уже не приносит пользу. Благоприятно наводить порядок и перебирать вещи. Можно составить список желаний.
О том, что ждать от этой недели каждому знаку и какой сфере нужно уделить особое внимание в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере надо правильно распределять время, постараться не опаздывать на встречи, не затягивать рабочие процессы.
В любви желательно проявить чувство юмора и доброту.
В вопросах здоровья для эффективного восстановления сил желательно временное уединение.
Овну лучше не рисковать и всю неделю не торопиться с принятием решений.
Тельцу важно сохранить деловые контакты. Ему надо быть скромнее и позаботиться о взаимовыручке.
Близнецам нужно себя отстаивать и поддерживать позитивный настрой. Им поможет умение увлекательно и убедительно вести разговор.
Раку желательно избегать перенапряжения. Свою активность ему следует направить на те дела, которые он долгое время откладывал.
Льву надо исключить лишние траты и не быть слишком щедрым. Ему необходимо обратить внимание на свои финансы.
Деве поможет логика и рациональность. Лучше не искать глубокий смысл там, где всё поверхностно.
Весам хорошо расширять свой круг общения. Их ждут интересные деловые и дружеские знакомства.
Скорпиону важно не упустить подходящий момент для решительных действий. Ему надо прислушаться к своей интуиции.
Стрельцу нужно соизмерять свои силы со своими возможностями. Ему не стоит браться за дела, которые слишком трудны в выполнении.
Козерогу важно себя хвалить и не критиковать. Придирчивое отношение будет ему мешать.
Водолею благоприятно оказывать поддержку своим единомышленникам. Совместная деятельность откроет новые перспективы.
У Рыб наступает период внутренних перемен. Они нуждаются в саморазвитии.
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В деловой сфере надо правильно распределять время, постараться не опаздывать на встречи, не затягивать рабочие процессы.
В любви желательно проявить чувство юмора и доброту.
В вопросах здоровья для эффективного восстановления сил желательно временное уединение.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну лучше не рисковать и всю неделю не торопиться с принятием решений.
Тельцу важно сохранить деловые контакты. Ему надо быть скромнее и позаботиться о взаимовыручке.
Близнецам нужно себя отстаивать и поддерживать позитивный настрой. Им поможет умение увлекательно и убедительно вести разговор.
Раку желательно избегать перенапряжения. Свою активность ему следует направить на те дела, которые он долгое время откладывал.
Льву надо исключить лишние траты и не быть слишком щедрым. Ему необходимо обратить внимание на свои финансы.
Деве поможет логика и рациональность. Лучше не искать глубокий смысл там, где всё поверхностно.
Весам хорошо расширять свой круг общения. Их ждут интересные деловые и дружеские знакомства.
Скорпиону важно не упустить подходящий момент для решительных действий. Ему надо прислушаться к своей интуиции.
Стрельцу нужно соизмерять свои силы со своими возможностями. Ему не стоит браться за дела, которые слишком трудны в выполнении.
Козерогу важно себя хвалить и не критиковать. Придирчивое отношение будет ему мешать.
Водолею благоприятно оказывать поддержку своим единомышленникам. Совместная деятельность откроет новые перспективы.
У Рыб наступает период внутренних перемен. Они нуждаются в саморазвитии.
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Анастасия Хохлова