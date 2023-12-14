Общественник Корниец предложил открывать госпункты для переработки елей в РФ

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Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой открыть по всей стране специализированные пункты государственного образца по приёму праздничных елей с целью их дальнейшей переработки.
Кроме этого, он заявил о необходимости ввести утилизационный сбор.
Специалист пояснил, что новогодние деревья, которые после праздников зачастую россиянам повторно не используются, являются отличным сырьём для переработки.
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Специалист пояснил, что новогодние деревья, которые после праздников зачастую россиянам повторно не используются, являются отличным сырьём для переработки.
«Прошу рассмотреть возможность организации по всей стране специализированных пунктов государственного образца по приёму бывших в употреблении праздничных елей с целью их дальнейшей переработки. Такие пункты могли бы работать с января по март во всех регионах России», — приводит RT текст обращения Корниеца на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
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Мелисса Тимофеева