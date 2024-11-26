Астролог Лебеденко дала советы, как легче пережить Ретроградный Меркурий

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С 26 ноября по 15 декабря Меркурий будет в ретроградном движении. В течение двадцати дней он будет находиться в Стрельце в напряжённом положении сначала к планете Нептун, а затем к Юпитеру и Сатурну.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» заявила, что с 26 ноября по 1 декабря важно пользоваться записной книжкой и фиксировать нужную информацию.
«Опираться на протяжении семи дней необходимо на факты и реальное положение дел. Следует исключить мечтательность и наивность. Доверие должно быть обоснованным и заслуженным», — сказала она.
Также специалист дала еще несколько рекомендаций:
- Со 2 по 8 декабря надо подготовиться к тому, что больше времени уйдет на оформление документов и могут потребоваться дополнительные детали. В течение недели нужно осторожнее давать обещания, и самим не обнадёживаться напрасно.
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- С 9 по 15 декабря поможет умение сосредоточенно изучать информацию, не отвлекаясь от главного и не теряя сути. Концентрация внимание потребует дополнительных усилий. Чтобы было легче, лучше навести порядок в документах и постараться их систематизировать. Выручит классификация и сортировка в виде схем или таблиц.
«Планета Меркурий в астрологии связана с интеллектом, общением, информацией, всеми видами коммуникаций, поездками, транспортом, торговлей. Повышенного внимания потребует вождение автомобиля, работа со сложной техникой. Также сосредоточенность и бдительность поможет при проведение финансовых операций, совершении всех видов платежей. Надо более тщательно перепроверять данные», — предупредила астролог.
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