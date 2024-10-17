«Нечто мистическое»: Эксперты раскрыли, как имя влияет на судьбу человека

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Более 7,5 тысячи жителей Подмосковья изменили имя с начала текущего года, за аналогичный период прошлого года за этой услугой обратилось чуть больше семи тысяч человек.
Мотивы к изменению имени совершенно разные. Возникает вопрос: меняется ли судьба человека, который решил назвать себя по-новому?
Астролог, нумеролог Павсекакий (Виктор) Богданов в беседе с «Радио 1» сказал, что имя играет важную роль в жизни человека, однако панацеей не является.
По его словам, если верить в то, что имя принесет удачу, то так и будет.
На эту же тему удалось поговорить с кандидатом филологических наук, членом Союза журналистов России, ученым-ономастом Сергеем Поповым, который обратился к истории, рассказав, как раньше люди относились к своему имени.
По его словам, в настоящее время все свободнее, и человек может поменять имя по разным причинам: хочет избавиться от прошлого из-за нехороших отношений с родителями и начать жизнь с чистого листа, замечает неблагозвучность и несочетаемость с фамилией и отчеством, по криминальным соображениям.
По его мнению, любое имя имеет смысл.
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Астролог, нумеролог Павсекакий (Виктор) Богданов в беседе с «Радио 1» сказал, что имя играет важную роль в жизни человека, однако панацеей не является.
«Как корабль назовешь, так он и поплывет. Последнее время замечается доверие гороскопу. Ищут нечто мистическое. И смена имени, с точки зрения психологии и самовнушения, приносит удачу. С мистической стороны, смена имени — хороший шаг, чтобы улучшить свою жизнь. Но мы должны понимать, что если человек ничего не делает, а только каждый год меняет имена, то никакие удача, здоровье и счастье к нему не придут», — сказал астролог.
По его словам, если верить в то, что имя принесет удачу, то так и будет.
«Здесь нужно вспомнить библейскую истину: по вере вашей да будет вам. Если вы действительно верите, что смена имени принесет вам несомненную удачу, то она принесет. Но если вы помимо того, что юридически изменили свое имя, что-то еще делаете: начали подходить по-другому к делам, к своему здоровью и личной жизни. Если ничего не делать, а только менять имена, то ровным счетом ничего не поменяется, никаких плодов ждать не стоит», — объяснил собеседник.
На эту же тему удалось поговорить с кандидатом филологических наук, членом Союза журналистов России, ученым-ономастом Сергеем Поповым, который обратился к истории, рассказав, как раньше люди относились к своему имени.
«У многих народов есть сакральность в имени. А раньше имя было залогом: когда человек брал в долг сумму, оставлял свое имя. И не мог использовать свое имя, пока не отдаст долг. А некоторые народы в течение жизни меняли имя, потому что это было связано с периодами: взросление — одно имя, возмужание – другое имя, воинство — другое», — поделился эксперт.
По его словам, в настоящее время все свободнее, и человек может поменять имя по разным причинам: хочет избавиться от прошлого из-за нехороших отношений с родителями и начать жизнь с чистого листа, замечает неблагозвучность и несочетаемость с фамилией и отчеством, по криминальным соображениям.
«Бывает иерархия имен, например, Артур Иванович или Иван Альфредович — сочетание не очень, потому что по иерархии имена разные. К тому же, это может быть причиной насмешек в школе. Еще у нас есть любители гороскопов имен. А во многих семьях существует традиции называть детей именами предков. В некоторых дают имена по героям любимых сериалов. Или, например, когда Гагарин в космос полетел, все называли мальчиков Юра», — высказался ономаст.
По его мнению, любое имя имеет смысл.
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Анастасия Бондарева