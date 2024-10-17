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«Нечто мистическое»: Эксперты раскрыли, как имя влияет на судьбу человека

Астролог Павсекакий Богданов: смена имени — хороший шаг к улучшению жизни
17 октября 2024, 15:38
Фото: iStock/zsv3207

Фото: iStock/zsv3207

Более 7,5 тысячи жителей Подмосковья изменили имя с начала текущего года, за аналогичный период прошлого года за этой услугой обратилось чуть больше семи тысяч человек.
Мотивы к изменению имени совершенно разные. Возникает вопрос: меняется ли судьба человека, который решил назвать себя по-новому?

Астролог, нумеролог Павсекакий (Виктор) Богданов в беседе с «Радио 1» сказал, что имя играет важную роль в жизни человека, однако панацеей не является.



«Как корабль назовешь, так он и поплывет. Последнее время замечается доверие гороскопу. Ищут нечто мистическое. И смена имени, с точки зрения психологии и самовнушения, приносит удачу. С мистической стороны, смена имени — хороший шаг, чтобы улучшить свою жизнь. Но мы должны понимать, что если человек ничего не делает, а только каждый год меняет имена, то никакие удача, здоровье и счастье к нему не придут», — сказал астролог.

По его словам, если верить в то, что имя принесет удачу, то так и будет.

«Здесь нужно вспомнить библейскую истину: по вере вашей да будет вам. Если вы действительно верите, что смена имени принесет вам несомненную удачу, то она принесет. Но если вы помимо того, что юридически изменили свое имя, что-то еще делаете: начали подходить по-другому к делам, к своему здоровью и личной жизни. Если ничего не делать, а только менять имена, то ровным счетом ничего не поменяется, никаких плодов ждать не стоит», — объяснил собеседник.

На эту же тему удалось поговорить с кандидатом филологических наук, членом Союза журналистов России, ученым-ономастом Сергеем Поповым, который обратился к истории, рассказав, как раньше люди относились к своему имени.

«У многих народов есть сакральность в имени. А раньше имя было залогом: когда человек брал в долг сумму, оставлял свое имя. И не мог использовать свое имя, пока не отдаст долг. А некоторые народы в течение жизни меняли имя, потому что это было связано с периодами: взросление — одно имя, возмужание – другое имя, воинство — другое», — поделился эксперт.

По его словам, в настоящее время все свободнее, и человек может поменять имя по разным причинам: хочет избавиться от прошлого из-за нехороших отношений с родителями и начать жизнь с чистого листа, замечает неблагозвучность и несочетаемость с фамилией и отчеством, по криминальным соображениям.

«Бывает иерархия имен, например, Артур Иванович или Иван Альфредович — сочетание не очень, потому что по иерархии имена разные. К тому же, это может быть причиной насмешек в школе. Еще у нас есть любители гороскопов имен. А во многих семьях существует традиции называть детей именами предков. В некоторых дают имена по героям любимых сериалов. Или, например, когда Гагарин в космос полетел, все называли мальчиков Юра», — высказался ономаст.

По его мнению, любое имя имеет смысл.

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Крымский мост закрыли из-за ракетной опасности
Движение по Крымскому мосту временно закрыли из-за ракетной опасности
17 октября 2024, 16:20

Фото: istock/ BigNazik

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили из-за угрозы ракетной опасности. Об этом 17 октября информирует Telegram-канал, посвящённый ситуации на мосту.
«Временные ограничения на движение автотранспорта по Крымскому мосту», — передаётся в сообщении.

Людей, которые находятся на мосту или в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников службы транспортной безопасности.

Перед этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе. В связи с этим в Севастополе приостановили работу наземного и морского общественного транспорта.

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#крымский мост
#севастополь
#опасность
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В Красногорске отпраздновали 100-летний юбилей местного долгожителя
17 октября 2024, 16:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Красногорске отметили столетний юбилей Сергея Ильича Гриднева. Начальник отдела «Ильинское» управления по развитию территорий Мария Козловская поздравила ветерана труда и вручила ему памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На празднике присутствовали дочь Сергея Ильича Светлана, её муж, внучка Ольга и правнучка Ксюша. Позже присоединились остальные члены семьи.

Праздник начался с исполнения вокалистками ДК «Луч» песен «Катюша» и «Смуглянка».

Сергей Ильич Гриднев родился в Тамбовской области. Во время войны его семья была эвакуирована в Челябинск, где он начал работать токарем на танковом заводе. Вместе с этим он продолжал обучение и перешёл в конструкторское бюро.

После войны Гриднев женился и переехал на Кубань, где занимался сельским хозяйством. Позднее семья переехала в Подмосковье, где юбиляр работал главным инженером-механизатором в нескольких совхозах. В Красногорском районе он также трудился в совхозе Ильинское-Усово.

Сергей Ильич любил спорт. Он вёл занятия в группе здоровья и всегда был активным и подвижным.

Дочь юбиляра полагает, что любовь к физической активности может быть ключевым фактором долголетия её отца. Сергей Ильич бегал, делал утреннюю зарядку, катался на лыжах зимой и играл в волейбол летом.

Несмотря на свой возраст, Сергей Ильич полон энергии и бодрости. Он ценит жизнь и наслаждается каждым её моментом.

По мнению Гриднева, самое важное в жизни — отсутствие врагов и любовь ко всем людям. Только тогда наступит счастье.

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#красногорск
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Студенты Красногорского колледжа встретились с сотрудниками центра реабилитации слепых
17 октября 2024, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Международный день белой трости отмечается каждый год 15 октября. Основная задача этого дня — обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями зрения и создать условия для их интеграции в социум. В ГБПОУ МО «Красногорский колледж» прошла встреча студентов, изучающих сестринское дело, с представителями Волоколамского центра реабилитации слепых, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На встрече были специалист по ориентированию Слесарева Н. А. и преподаватель адаптивной лечебной физкультуры Зинченко С. Е. Они рассказали студентам о целях создания центра, программах поддержки людей с нарушениями зрения и поделились рекомендациями по общению с незрячими людьми.

Кроме того, Слесарева рассказала об истории белой трости как символа незрячих людей и объяснила, как она помогает слепым ориентироваться и избегать препятствий.

Зинченко объяснила, что занятия лечебной физкультурой способствуют поддержанию здоровья и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями зрения.

Встреча студентов Красногорского колледжа с представителями центра реабилитации слепых позволила студентам лучше понять проблемы незрячих людей и научиться эффективному взаимодействию с ними.

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#колледж
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Жену политика Леонида Гозмана* отправили под домашний арест
Суд в Москве отправил под домашний арест жену Гозмана* Марину
17 октября 2024, 15:47

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест жену политика Леонида Гозмана* Марину Егорову. Об этом сообщается в картотеке суда.
Отмечается, что решение об избрании меры пресечения в виде заключения под домашний арест было избрано 4 октября. Оно вступило в силу.

При этом подробности дела, как и статья Уголовного кодекса, по которой обвиняется Егорова, не приводятся.

Ранее, 11 июля, Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил Гозмана* к 8,5 годам лишения свободы по статье УК РФ о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. Поводом для возбуждения дела стали тексты политика, в которых он критиковал российские власти и намеренно искажал информацию о действиях российских военных в украинской Буче.

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#иноагенты
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В подмосковной Ивантеевке пройдёт интерактивное представление «Гореть звездой»
17 октября 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Во дворце спорта «Олимп» города Ивантеевка г. о. Пушкинский Московской области 19 октября пройдёт интерактивное образовательное представление «Гореть звездой». Мероприятие организовано и проводится командой Общероссийской общественной организации «Российского общества первой помощи».
Основной целью данного представления является популяризация необходимости оказания первой помощи нуждающимся. Жителям Подмосковья также расскажут и покажут, как можно и нужно обучаться этому на практике. акция приурочена к Всемирному дню «Запусти сердце», который в России проводят при поддержке министерства здравоохранения РФ совместно Национальный совет по
реанимации и Российское общество первой помощи.

В команде, реализующей проект, задействованы учащиеся образовательных организаций Московской области, включая команду-победитель Московского областного регионального чемпионата по первой помощи Всероссийского проекта «Первая помощь» Движения первых в 2023 году, команды-победители Муниципальных чемпионатов по первой помощи (г.о. Пушкино, Дмитров, Фрязино) 2024 года, преподаватели первой помощи, волонтеры и инструкторы первой помощи, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеры ВОД «Волонтеры-медики».

Особым участником команды является Надежда Румянцева, награжденная медалью «Волонтеры России» за работу в пунктах стабилизации раненых города Курска.

В программе представления интерактивные спектакли и выступления на тему первой помощи, а также обучающий флешмоб, когда до сотни инструкторов будут проводить алгоритм сердечно- лёгочной реанимации синхронно на арене спорткомплекса. Проведут мероприятие председатель и первый заместитель председателя Московского областного регионального отделения «Российского общества первой помощи» Павел и Мария Ильины.

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В Ивантеевке 19 октября состоится образовательное представление «Гореть звездой»

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Жители Бурятии массово фиктивно разводятся ради субсидий на оплату ЖКУ
Mash: в Бурятии массово фиктивно разводятся ради субсидий на оплату ЖКУ
17 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/Rawf8

Жители Бурятии начали массово фиктивно разводиться для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что после развода женщины получают статус матерей-одиночек, а также приобретают право на выплаты для покрытия платежей на свет и отопление. При этом они продолжают жить со своими бывшими мужьями в гражданском браке.

По сведениям канала, в период с начала 2024 года в регионе зарегистрировали 2,9 тысячи браков, а расторгли – 3,1 тысячи. В среднем число семейных пар уменьшилось на 1,9%.

Хуже всего ситуация с оплатой ЖКУ в Закаменске, который остаётся единственным в России городе, где на протяжении 95 лет дома отапливают с помощью мазута. Расход вещества очень большой, но поставки осуществлять непросто. В итоге жителям города приходится платить 15 тысяч рублей в месяц за отопление в однокомнатной квартире. При этом средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей.

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В России создан контроллер для точного управления дронами
17 октября 2024, 15:19

Фото: iStock/oatawa

Российские разработчики из компании «Сокол» создали полётный контроллер для точного управления дронами.
«Полётный контроллер — это настоящие «мозги» любого беспилотника, именно он играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности полёта. Речь идёт об отслеживании высоты, скорости, курса и других критически важных данных. Благодаря полётному контроллеру планируется маршрут и корректируется курс в реальном времени, чтобы беспилотник достиг своей цели», — пояснил в беседе с RT директор компании Максим Папенков.

Он добавил, что разработанное устройство используется для проверки состояния двигателей, топливной системы, гидравлики и электроники.

А разработчики МФТИ в сотрудничестве с QRate и «Микроном» впервые в России создали прототип электронного комплекса, который позволит применять на любых устройствах квантовое распределение ключей, что может обеспечить защиту пользовательских данных. Как передают argumenti.ru, новое устройство представляет собой систему, которая занимается распределяет ключи, ПО устройства. Комплекс включает в себя и специальную смарт-карту, в основе которой лежит особый контроллер российского производства.

Ранее российский астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе выразил сомнения в правдивости заявлений британского режиссёра-документалиста Саймона Холланда о наличии сенсационных материалов и сигналов из космоса, которые якобы доказывают существование разумной инопланетной жизни.

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День отца в России в 2024 году: история и традиции праздника
17 октября 2024, 15:17

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko

День отца — это праздник, наполненный теплотой и позволяющий выразить благодарность и уважение отцам за их значительный вклад в благополучие семьи и общества. В России он отмечается в третье воскресенье октября и объединяет не только любящих детей, но и тех, кто ценит крепкие семейные узы. «Радио 1» расскажет об истории и традициях этого праздника.

Когда отмечается День отца в России и мире

Во всём мире этот праздник отмечается в разные даты. Во многих странах его празднуют в третье воскресенье июня.

В Италии День отца приходится на 19 марта. В Австралии он отмечается в первое воскресенье сентября, а в Норвегии, Швеции и Финляндии — во второе воскресенье ноября.

Тайваньцы празднуют День отца 8 августа, потому что слово «восемь» созвучно с «папой».

В Таиланде этот праздник приходится на 5 декабря, в день рождения бывшего короля Пумипона Адульядета.

В России же этот день отмечается каждое третье воскресенье октября.

Фото: istockphoto / dvulikaia

История

Мысль о создании праздника впервые возникла у американки Соноры Смарт Додд в 1909 году во время церковной службы, посвящённой Дню матери. Её отец, Уильям Джексон Смарт, после смерти своей второй жены самостоятельно воспитывал шестерых детей на маленькой ферме недалеко от города Спокан в штате Вашингтон.

Сонора Додд составила петицию с предложением учредить новый праздник, и местные власти поддержали её инициативу.

Изначально планировалось провести торжество 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, однако из-за недостатка времени мероприятие перенесли на 19 июня.

Вскоре эту идею подхватили и другие города. Даже президент США Калвин Кулидж поддержал инициативу, считая, что такой праздник укрепит связь между отцами и детьми и будет полезен для всех.

В 1966 году президент Линдон Джонсон провозгласил День отца национальным праздником США, закрепив за ним дату третьего воскресенья июня. С тех пор этот праздник распространился по всему миру, и сегодня его отмечают более чем в тридцати странах.

Фото: istockphoto / seb_ra

В Россию День отца пришёл недавно и получил официальный статус 4 октября 2021 года благодаря соответствующему указу Владимира Путина.

Стоит отметить, что в некоторых регионах России День отца уже давно законодательно утверждён. Среди них — Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновская области.

В некоторых регионах дата празднования Дня отца отличается от общепринятой. Например, в Волгоградской области праздник отмечается 1 ноября с 2008 года, а в Алтайском крае — в последнее воскресенье апреля с 2009 года.

В июле 2021 года Министерство труда представило проект указа об учреждении Дня отца на третье воскресенье октября для общественного обсуждения. Этот документ был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

4 октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня отца и в этом же году в России впервые официально отметили День отца.

Традиции

С 2014 года в Москве, Казани, Новосибирске и Калининграде ежегодно проводится крупный фестиваль «Папа Фест». В рамках мероприятия на городских площадках проходят квесты, гулянья, а в школах и культурных центрах — спортивные соревнования и семейные конкурсы. Лучшие отцы получают награды.

В других странах также существуют свои традиции празднования Дня отца. В Финляндии днём принято посещать кладбище и отдавать дань уважения умершим мужчинам, а вечером семья собирается за праздничным столом, поёт песни и танцует.

В Австралии День отца — это возможность провести время на природе. Считается, что пикники укрепляют семейные узы и приносят счастье в семью.

В странах Балтии дети в детских садах и школах делают аппликации и другие поделки, которые затем дарят своим отцам и даже дедушкам.

В Италии День отца — главный праздник для всех итальянских мужчин. Традиционными подарками являются парфюмерия или бутылка дорогого вина.


Фото: istockphoto / Choreograph

Как отмечать День отца

Отпраздновать День отца можно разными способами:

  • устроить семейные посиделки, вместе поужинать или поиграть в настольные игры;
  • подарить отцу вещь, о которой он давно мечтал;
  • сделать подарок своими руками, в который будет вложено много любви;
  • сходить всей семьей на мероприятие, например, концерт или спектакль;
  • и самое главное — не забыть выразить благодарность за его заботу и любовь.

Что подарить папе на День отца

Можно сделать именной подарок, например, футболку, халат, полотенце, чехол для очков или мобильного телефона, брелок.

Кроме того, можно подарить фотоальбом с семейными фотографиями или заказать фотокнигу.

Портмоне — это классический и универсальный подарок для отца. Он практичный, всегда актуальный и никогда не бывает лишним. Однако стоит учесть размер, наполнение и цвет портмоне.

В зависимости от интересов вашего папы можно выбрать подарок, который будет соответствовать его увлечениям.

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В Красногорске в Президентской академии встретили первых студентов из Китая
17 октября 2024, 15:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Президентской академии в Красногорске прошла встреча с первыми студентами из Китая. Трое молодых людей и одна девушка будут изучать экономику и менеджмент. Для них была организована ознакомительная экскурсия по учебному заведению, где они посетили аудитории, компьютерные классы, зоны отдыха, библиотеку, спортивные и тренажёрные залы, тир, фан-зону и столовую, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новых студентов разместили в комфортабельной гостинице МОФ РАНХиГС. После обеда студенты были приглашены в качестве зрителей на традиционный капустник в Доме культуры «Подмосковье», где первокурсники прошли обряд творческого посвящения в студенты.

Недавно академия принимала делегацию Хубэйского университета искусств и наук, где обсуждались возможности сотрудничества, совместные культурные и образовательные мероприятия, научные связи и разработка международных образовательных программ. Это событие открывает новые горизонты для развития международного сотрудничества и обмена опытом между Россией и Китаем в сфере образования и науки.

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