«Оскорбительно и несправедливо»: Астролог высказалась о запрете услуг тарологов

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В Госдуме предложили запретить услуги тарологов на уровне законодательства, эту позицию поддержала Российская академия наук.
Астролог Анастасия Киндрук в беседе с «Радио 1» заявила, что люди все равно продолжат интересоваться раскладами на Таро, астрологией, нумерологией и в целом эзотерикой.
По ее словам, пик популярности тарологов и астрологов связан с тем, что люди заметили — расклады, астрологические прогнозы, натальные карты и матрицы работают.
Она добавила, что это все не придумывается из головы, а берется из формировавшихся на протяжении веков правил, трактовок и взаимосвязей.
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«Многие специалисты не пользуются платной рекламой, не размещают объявления с предложением своих услуг — лучше работает сарафанное радио. Кто-то к кому-то обратился, получил расклад, остался доволен, посоветовал другу. И эту цепочку уже не остановить, потому что людям это интересно. В этих раскладах люди могут получить ответы на свои вопросы», — сказала собеседница.
По ее словам, пик популярности тарологов и астрологов связан с тем, что люди заметили — расклады, астрологические прогнозы, натальные карты и матрицы работают.
«Когда их делают грамотные специалисты — они не призывают и уж тем более не заставляют человека сделать что-то, например, уволиться, развестись и так далее. Они, исходя из показателей в той же натальной карте, говорят, какие у человека есть возможности, таланты, способности, заложенные от рождения, как он их может грамотно применить, подсказывают, где найти партнера для жизни, а с кем получится выстроить бизнес-отношения. Это больше похоже на сеанс у психолога или прохождение какого-то личностного теста, к результатам которого человек может прислушаться или не прислушаться. То есть это такая дополнительная информация и попытка найти ответы на вопросы, на которые никто больше дать ответы не может», — объяснила астролог.
Она добавила, что это все не придумывается из головы, а берется из формировавшихся на протяжении веков правил, трактовок и взаимосвязей.
«Главное, что деятельность тарологов и астрологов не несет в себе ничего плохого и вредного. Мы наоборот хотим помочь человеку и найти решение его проблемы, ответить на запрос. Поэтому даже оскорбительно и несправедливо, что депутаты (которые также могут обращаться к астрологам и тарологам) называют подобных специалистов мошенниками», — заключила Анастасия Киндрук.
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Анастасия Бондарева