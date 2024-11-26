Гороскоп для каждого знака зодиака с 25 ноября по 1 декабря

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Наступает период последнего третьего ретроградного Меркурия в 2024 году. Продлится этот период двадцать дней с 26 ноября по 15 декабря. В начале своего ретроградного пути Меркурий сформирует сложный аспект с Нептуном, и в деловой сфере на этой неделе придётся столкнуться с путаницей в документах. Надо потратить время, во всём разобраться и провести проверку фактов. Поможет собранность, сдержанность и сконцентрированность. В любви надо ориентироваться на развитие отношений, серьёзность, не надо бояться ответственности. Именно таким способом можно улучшить отношения. Старания партнёр обязательно заметит, а усилия окажутся не напрасными.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овен благодаря наблюдательности и терпению сможет найти решение важного для него вопроса.
Телец нуждается в упрочнении деловых и личных связей. Ему полезно быть серьезным и решительным.
Близнецы почувствуют усталость. Им необходимо выделить время на отдых и уменьшить количество контактов до минимума.
Рак будет полон деловой активности. Он сможет взяться с энтузиазмом за свои обязанности.
Лев благодаря творческому настрою станет генератором новых идей и наметит план их реализации.
Деве не надо растрачивать свой потенциал. Ей желательно быть менее активной и более скромной.
Весы должны стремиться к удобству и комфорту. Им важно получать удовольствие и накапливать хорошие впечатления.
Скорпион сформирует вокруг себя нужные обстоятельства и исполнит свои желания. Поможет ему в этом интуиция.
Стрельцу желательно провести переоценку своих целей и достижений необходимо себя похвалить.
Козерог с пользой проведет эту неделю. Ему нужно проявить интерес к своему здоровью, заботится о себе и себя порадовать
Водолей будет успешен в карьере. В личной жизни он захочет романтики и возвышенных чувств.
Рыбам не следует резко менять имидж. Обновления во внешности нежелательны.
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Овен благодаря наблюдательности и терпению сможет найти решение важного для него вопроса.
Телец нуждается в упрочнении деловых и личных связей. Ему полезно быть серьезным и решительным.
Близнецы почувствуют усталость. Им необходимо выделить время на отдых и уменьшить количество контактов до минимума.
Рак будет полон деловой активности. Он сможет взяться с энтузиазмом за свои обязанности.
Лев благодаря творческому настрою станет генератором новых идей и наметит план их реализации.
Деве не надо растрачивать свой потенциал. Ей желательно быть менее активной и более скромной.
Весы должны стремиться к удобству и комфорту. Им важно получать удовольствие и накапливать хорошие впечатления.
Скорпион сформирует вокруг себя нужные обстоятельства и исполнит свои желания. Поможет ему в этом интуиция.
Стрельцу желательно провести переоценку своих целей и достижений необходимо себя похвалить.
Козерог с пользой проведет эту неделю. Ему нужно проявить интерес к своему здоровью, заботится о себе и себя порадовать
Водолей будет успешен в карьере. В личной жизни он захочет романтики и возвышенных чувств.
Рыбам не следует резко менять имидж. Обновления во внешности нежелательны.
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Анастасия Бондарева