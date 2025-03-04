Астролог назвал самые напряженные дни в марте

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Астролог Антон Майоров перечислил самые напряженные дни для всех знаков зодиака в наступившем марте. Так, по его словам, апатия и «нервотрепка» ожидаются 1, 13 и 14, 29 и 30 марта, а умеренно напряженные дни — 2, 6-7, 12, 15, 22-23, 28, 31 марта.
В беседе с «Петербургским дневником» эзотерик также назвал наиболее благоприятные дни, когда можно смело браться за новые начинания и особо важные дела, ощущая внутри заряд энергии и удачи — 3-5, 8-11 марта. Днями максимального подъема внутренних сил, когда будет ощущаться «готовность горы свернуть», он назвал 12, 13, 14 и 15 марта.
В то же время астролог Ольга Сохолтуева перечислила знаки зодиака, представители которых больше других склонны к необдуманным покупкам. В разговоре с «Москвой 24» она заявила, что к ним относятся Тельцы, Львы, Близнецы и Раки, так как они очень простые, легкие и яркие, любят получать радость через покупку вещей. Раки, отметила она, испытывают слабость к посуде и кухонной утвари.
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В то же время астролог Ольга Сохолтуева перечислила знаки зодиака, представители которых больше других склонны к необдуманным покупкам. В разговоре с «Москвой 24» она заявила, что к ним относятся Тельцы, Львы, Близнецы и Раки, так как они очень простые, легкие и яркие, любят получать радость через покупку вещей. Раки, отметила она, испытывают слабость к посуде и кухонной утвари.
«При этом для Тельцов в целом очень важен материальный мир, поэтому их система удовольствий часто завязана на походах в магазины и покупке всяческих красивых вещей. А Близнецы просто обожают все разное, новое, у них есть потребность к постоянной смене картинок. <…> Что касается Львов, то они испытывают особое удовольствие, когда заказывают что-то на маркетплейсах. И каждый раз неистово ждут подарка, который сами же себе и подарили", — поделилась она.Читайте также:
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Данил Пономарев