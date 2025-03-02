Обдумывать траты и внимательно относиться к партнёрам: Венера в ретрограде со 2 марта по 13 апреля

Фото: iStock/Oksana Lyskova
Со 2 марта по 13 апреля Венера будет ретроградной. Планета начнёт своё ретроградное движение с созвездия Овна, после чего 27 марта расположится в Рыбах. В такой позиции Венера бывает один раз в полтора года.
По традиции, период ретроградной Венеры не благоприятен для начала отношений и совершения покупок.
На протяжении сорока трёх дней необходимо обдумывать траты и инвестиции, внимательнее относиться к партнёрам. В помощь – чувство меры и гармонии. Благоприятно радоваться жизни, получать удовольствие и быть оптимистичными.
В сфере здоровья нужно отдавать предпочтение всему полезному и не вредить себе. Желательно поддерживать у себя хорошее настроение.
В сфере карьеры надо проанализировать свой деловой стиль с точки зрения того, насколько вы приятны и дипломатичны в ведении дел.
В любовной сфере можно выходить на новый уровень взаимоотношений, сближаться.
По 26 марта Венера будет в благоприятном аспекте с Плутоном. Нужно вносить перемены, которые уже давно необходимы. Наступает новый период. С осторожностью, очень аккуратно, не резко надо решаться на новизну в отношениях. Лучше учесть весь предыдущий опыт и сделать правильные выводы.
С 27 марта до 13 апреля Венера сформирует аспекты с Нептуном и Сатурном. На первый план выйдет тонкая духовная связь, и важна будет не только внешняя привлекательность, но и красота внутреннего мира.
Авантюризм, флирт, романтика, честность, доверие, чувственность - именно эти качества станут актуальнее. Благоприятно демонстрировать свои эмоции, чувства и проявлять больше заботы, стремиться к идеальной любви, понимать и принимать своего партнёра.
На протяжении сорока трех дней периода ретроградности Венеры главным во взаимоотношениях станет то, для чего создаётся союз, общие точки соприкосновения, которые гораздо важнее разногласий.
Читайте также:
Что подарить женщине на 8 марта: рекомендации от астролога
Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал после ссоры с Гузеевой
В Госдуме пообещали добраться до тарологов, нумерологов и экстрасенсов
На протяжении сорока трёх дней необходимо обдумывать траты и инвестиции, внимательнее относиться к партнёрам. В помощь – чувство меры и гармонии. Благоприятно радоваться жизни, получать удовольствие и быть оптимистичными.
В сфере здоровья нужно отдавать предпочтение всему полезному и не вредить себе. Желательно поддерживать у себя хорошее настроение.
В сфере карьеры надо проанализировать свой деловой стиль с точки зрения того, насколько вы приятны и дипломатичны в ведении дел.
В любовной сфере можно выходить на новый уровень взаимоотношений, сближаться.
По 26 марта Венера будет в благоприятном аспекте с Плутоном. Нужно вносить перемены, которые уже давно необходимы. Наступает новый период. С осторожностью, очень аккуратно, не резко надо решаться на новизну в отношениях. Лучше учесть весь предыдущий опыт и сделать правильные выводы.
С 27 марта до 13 апреля Венера сформирует аспекты с Нептуном и Сатурном. На первый план выйдет тонкая духовная связь, и важна будет не только внешняя привлекательность, но и красота внутреннего мира.
Авантюризм, флирт, романтика, честность, доверие, чувственность - именно эти качества станут актуальнее. Благоприятно демонстрировать свои эмоции, чувства и проявлять больше заботы, стремиться к идеальной любви, понимать и принимать своего партнёра.
На протяжении сорока трех дней периода ретроградности Венеры главным во взаимоотношениях станет то, для чего создаётся союз, общие точки соприкосновения, которые гораздо важнее разногласий.
Читайте также:
Что подарить женщине на 8 марта: рекомендации от астролога
Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал после ссоры с Гузеевой
В Госдуме пообещали добраться до тарологов, нумерологов и экстрасенсов
Анастасия Чинкова