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Обдумывать траты и внимательно относиться к партнёрам: Венера в ретрограде со 2 марта по 13 апреля

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Со 2 марта по 13 апреля Венера будет ретроградной. Планета начнёт своё ретроградное движение с созвездия Овна, после чего 27 марта расположится в Рыбах. В такой позиции Венера бывает один раз в полтора года.
По традиции, период ретроградной Венеры не благоприятен для начала отношений и совершения покупок.

На протяжении сорока трёх дней необходимо обдумывать траты и инвестиции, внимательнее относиться к партнёрам. В помощь – чувство меры и гармонии. Благоприятно радоваться жизни, получать удовольствие и быть оптимистичными.

В сфере здоровья нужно отдавать предпочтение всему полезному и не вредить себе. Желательно поддерживать у себя хорошее настроение.

В сфере карьеры надо проанализировать свой деловой стиль с точки зрения того, насколько вы приятны и дипломатичны в ведении дел.

В любовной сфере можно выходить на новый уровень взаимоотношений, сближаться.

По 26 марта Венера будет в благоприятном аспекте с Плутоном. Нужно вносить перемены, которые уже давно необходимы. Наступает новый период. С осторожностью, очень аккуратно, не резко надо решаться на новизну в отношениях. Лучше учесть весь предыдущий опыт и сделать правильные выводы.

С 27 марта до 13 апреля Венера сформирует аспекты с Нептуном и Сатурном. На первый план выйдет тонкая духовная связь, и важна будет не только внешняя привлекательность, но и красота внутреннего мира.

Авантюризм, флирт, романтика, честность, доверие, чувственность - именно эти качества станут актуальнее. Благоприятно демонстрировать свои эмоции, чувства и проявлять больше заботы, стремиться к идеальной любви, понимать и принимать своего партнёра.

На протяжении сорока трех дней периода ретроградности Венеры главным во взаимоотношениях станет то, для чего создаётся союз, общие точки соприкосновения, которые гораздо важнее разногласий.

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Чистый понедельник 3 марта: как начать первый день поста, народные приметы и запреты
02 марта 2025, 10:23

Фото: iStock/ Daniel Tamas Mehes

3 марта 2025 года выпадает на первый день Великого поста — чистый понедельник. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».


История названия праздника


Фото: iStock/ bruev

Понедельник после Масленицы — это всегда плавающая дата, поскольку она определяется в зависимости от даты празднования Пасхи, которая ежегодно меняется. В этом году празднование Светлого Христова Воскресения приходится на 20 апреля.

Название «Чистый понедельник» не имеет отношения к церковным традициям. Оно возникло на Руси, когда после Масленицы или Сырной недели было принято очищать дом от «духа Масленицы», который оставался после её завершения. Для этого по дому носили раскалённый кирпич или уголь, на который брызгали мятной и уксусной водой. В этот день люди ходили в баню, чтобы вступить в Великий пост не только духовно — через прощение в Прощёное воскресенье — но и физически.

В литургическом смысле «Чистый понедельник» начинается накануне вечером, в воскресенье. После вечерни совершается особый обряд прощения. Настоятель храма произносит напутственное слово перед Великим постом и первым кланяется прихожанам, прося у них прощения. Затем все священники и прихожане просят друг у друга прощения, чтобы начать Великий пост с чистой душой и примириться со всеми близкими.

Приметы на 3 марта


Фото: iStock/ kinpouge05

  • На 3 марта туман — к дождливому лету.
  • Ручьи текут – к богатому урожаю.
  • Овсянка прилетела – скоро наступит теплая и сухая весенняя погода.
  • Сосульки с крыш свисают — зима затянется ещё надолго, а лёд на реках продержится какое-то время.
  • Волнистые облака на небе — к оттепели. Белые облака — к ветру, сизые — к теплу.

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Что можно делать в Чистый понедельник


Фото: iStock/ Iuliia Komarova

В Чистый понедельник верующие начинают строгий пост, который подразумевает полное воздержание от еды. Этот день посвящен духовному очищению и борьбе с искушениями. Участие в молитвах и посещение храма становятся важными аспектами.

Также принято проводить генеральную уборку: мыть полы, посуду и окна, менять постельное белье. Посещение бани в этот день также является распространенной практикой.

Важно отметить, что 3 марта следует строго соблюдать пост, многие отказываются от пищи полностью. В это время акцент делается на внутреннее спокойствие и сосредоточение на духовной практике. Разрешается пить холодную воду, что помогает лучше сосредоточиться на молитве и обращениях к Богу.

Что нельзя делать в этот день


В православной традиции первая неделя Великого поста — одна из самых строгих в течение всего поста. В Чистый понедельник, согласно строгому монастырскому уставу, предписывается полное воздержание от пищи.

В пост запрещено употреблять продукты животного происхождения. Также необходимо ограничить количество развлечений и уделить больше внимания духовной жизни.

С первого дня Великого поста было принято носить только старую, ношенную одежду и пользоваться только старой посудой.

В период Великого поста, как и в другие периоды, не следует проводить магические и оккультные ритуалы. В церкви в пост не проводят таинство венчания.

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Юрист назвала список растений, за выращивание которых может грозить срок
Юрист Леонова назвала растения, за выращивание которых может грозить тюрьма
02 марта 2025, 06:18

Фото: iStock/Mkovalevskaya

По словам кандидата юридических наук, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольги Леоновой, за выращивание некоторых растений россиянам может грозить штраф, или даже тюрьма. Об этом она рассказала агентству «Прайм».
«На своем земельном участке или на придомовых территориях возле жилых домов нельзя выращивать некоторые виды растений. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность», — поделилась Леонова.

Юрист отметила, что с полным списком запрещенных растений можно ознакомиться в Постановлении Правительства от 27 ноября 2010 года № 934, обновленном в прошлом году. В нем помимо мака и конопли находится ряд экзотических видов, таких как голубой лотос и ипомея трехцветная. К тому же россиянам запрещено высаживать турбину щитковидную, гармалу обыкновенную, мимозу хостилис и шалфей предсказателей. Все перечисленные растения содержать психоактивные вещества.

Нарушителям может грозить административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Также правоохранители могут назначить 15 суток ареста в рамках административного правонарушения. В случае выращивания десяти и более кустов наступает уголовная ответственность. В этом случае гражданам грозит реальный срок. Особо крупный размер квалифицируется уже от 100 кустов. Максимальным наказанием является лишение свободы сроком до восьми лет.

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#юрист
#правонарушения
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На Госуслугах появился сервис для установки самозапрета на оформление кредитов и займов
На Госуслугах стало возможным установить самозапрет на кредиты и займы
01 марта 2025, 22:07

Фото: медиасток.рф

На портале Госуслуг теперь стало возможным установить запрет для самого себя на оформление кредитов либо микрозаймов. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры).
«На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на портале, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов», — указано в релизе ведомства.

У тех, кто подаст соответствующее заявление, появится специальная отметка, на которой будет указана дата начала действия добровольного самозапрета на сомнительные заёмные операции. После этого банки и микро-финансовые организации (МФО) всегда будут отвечать отказом на запросы с целью оформить кредит или микрозаём.

Снять ограничение можно в любой момент, для этого только следует подать заявление на «Госуслугах», потребуется электронная подпись, которую можно создать в приложении «Госключ». Это обеспечит дополнительную защиту от мошенников, подчеркнули в ведомстве.

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Как заниматься сексом при боли в спине и суставах: подготовка, запреты и позы для полового акта
01 марта 2025, 20:35

Фото: iStock/ stefanamer

Половой акт с больной спиной — скорее мучение, чем удовольствие. Но как говорится, чем сильнее хочется, тем лучше получится. Как поддержать партнера с физическими ограничениями и в каких позах любить друг друга — в материале «Радио 1».

Подготовка

У людей с болями в спине и суставах скованность движений обычно наблюдается по утрам, а в вечернее время усиливаются болевые ощущения. Самое благоприятное время для соития в таком случае — послеобеденные часы (14:00-16:00).

Еще важна психологическая составляющая. Так как жизнь с болью и несовершенством тела сильно отражается на сексуальных отношениях, вопрос доверия стоит весьма остро. Важно, чтобы партнер с физическими ограничениями мог открыто говорить о своих проблемах и переживаниях с любимым, получать в ответ понимание и поддержку.

Не стоит сразу сдаваться и говорить: «довольно, все болит». Лучше конкретно указывать: «сегодня меня особенно беспокоит колено, давай сменим позицию». Возлюбленному человека с ограничениями стоит быть внимательнее к партнеру и отвечать: «скажи, как тебе будет удобнее».

До полового акта нужно принять нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), если нет противопоказаний. Еще можно выпить растительные успокоительные, расслабиться в теплой ванне и попросить партнера сделать массаж. Последние два пункта станут началом прелюдии.

Планируйте свой секс

Людям с болью в спине и суставах не стоит заниматься спонтанным проникающим сексом в неподготовленном месте. Исключение — минет или мастурбация.

Перед проникновением же нужно все обсудить, подготовиться, ведь случайный половой акт может принести болезненные ощущения одному из партнеров, а его моральное состояние лишь ухудшится.

Фото: iStock/ proud_natalia

Позы для секса и движения

Секс в воде. Он подойдет и для активной, и для пассивной роли. Теплая вода способствует снижению нагрузки на позвоночник и суставы. Важно, чтобы интимная близость происходила не в природных водоемах, поскольку в них наблюдается патогенная флора.

Стоя. Подходит для любой роли. В пассивной нужно опереться на что-то и попросить партнера страховать одной рукой в области поясницы. В активной роли одной рукой нужно зафиксироваться на опоре (со стороны больной ноги), а на область поясницы стоит надеть бандаж.

Фрикции. В активной роли двигаться нужно только от бедра, не от позвоночника. Не стоит совершать круговые движения бедрами. В идеальном варианте половой партнер должен двигаться навстречу, но осторожно.

Классика. Для такой позы понадобится много подушек и валиков. С их помощью получится добиться правильного положения позвоночника. В процессе партнерам нельзя забывать и об обсуждении комфорта, чтобы найти наиболее удобное положение. Больную ногу лучше немного отвести в сторону и положить на подушку — ее высота должна снять напряжение. Не стоит давать ногу возлюбленному, поскольку во время секса он не сможет контролировать угол. Тот партнер, что находится сверху, опирается на руки или на локти, а не ложится сверху на другого.

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На столе. Такую позу можно использовать, но ложиться на столешницу нельзя. Любимый должен все время контролировать положение позвоночника (поясничный и грудной отдел), чтобы не допустить прогиба. Под ягодицы лучше подложить подушку. Стоит учесть, что такая позиция не подойдет для начинающих, ведь она требует огромного уровня доверия.

На весу. Опора под спиной не должна быть чрезмерно твердой, а в пояснице нельзя допускать прогиба. Если состояние спины позволяет сгибаться вперед, то можно обнять партнера и перенести нагрузку на него.

Лежа на животе. Как и в случае с классической позицией, здесь нужно сначала добиться правильного положения позвоночника. В активной роли эту позу и миссионерскую лучше не использовать.

Фото: iStock/ Napadon Srisawang

Какие позы не рекомендуются

Ложки. В этой позе невозможно добиться правильного положения позвоночника.

Догги-стайл. В такой позиции можно заниматься сексом, только если партнер с болью в активной роли. Тогда нужно поставить любимого на колени и локти, а самому двигаться стоя, опираясь на что-то.

Лежа на боку. Она безопасна, лишь если купить специальный матрас с индивидуально подобранным изгибом.

После секса

После соития желательно сделать растяжку. Партнер может помочь растянуть по очереди каждый отдел. Лишь после этого можно расслабиться и поваляться в обнимку с любимым.

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Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону
01 марта 2025, 18:58

Фото: iStock/ Anton Skripachev

У православных верующих с 3 марта наступит самый долгий пост. Он длится больше 40 дней и предшествует Светлому Христову Воскресению — Пасхе. Календарь питания и запреты в Великий пост — в материале «Радио 1».

Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2025 году

Великий пост каждый год начинается в разное время. Даты поста зависят от дня празднования Пасхи в церковном календаре. Это переходящее событие, поэтому пост может начинаться в конце февраля или марта.

В 2025 году Великий пост выпадает на дни с 3 марта по 19 апреля включительно, а 20 апреля православные верующие отпразднуют Пасху. Она отмечается в тот же день, что и католическая Пасха в этом году.

Великий пост длится семь недель или 48 дней, включая Страстную седмицу.

В чем суть Великого поста

Великий пост — время длительного воздержания. Этот период отведен для духовно-нравственной подготовки к празднованию Светлого Христова Воскресения.

Готовя себя к Пасхе, верующие очищают тело и душу от того мирского, что может помешать стать ближе к Небесному. Если в Великий пост православные освободятся от прошлых обид, простят врагов, как прощает Господь, очистят разум от плохих мыслей, то приблизятся к тому состоянию, в котором людей хотел бы видеть Бог

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Что нужно делать православным верующим

Перед Великим постом наступает Сырная седмица, или Масленица, когда верующие воздерживаются от мяса и готовятся к более строгому рациону. Пост разделяют на два основных этапа: Святую четыредесятницу и Страстную седмицу (или Страстную неделю).

Во время Святой четыредесятницы православные духовно очищаются и становятся ближе к Богу через пост, молитву и исповедь грехов. В течение этого периода верующие готовятся к встрече с воскресшим Христом.

Страстная седмица посвящена последним дням жизни Иисуса на земле, его учению, Тайной вечере, страданиям на Голгофе и воскресению. В эти дни православные наиболее глубоко переживают предшествующие Пасхе события, вместе мысленно проходя эти страдания с Сыном Божьим.

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Во время Рождественского поста люди уподобляются монахам — не только в еде, но и в поведении, акцентируя внимание на милосердии: примиряются после конфликтов, занимаются благотворительностью, проявляют доброжелательность и открытость к другим.

Еще постные дни благоприятны для того, чтобы крестить как детей, так и взрослых, читать акафисты, молитвы за усопших, в том числе проскомидий и панихид.

Также рекомендуется чаще причащаться — это помогает развиваться духовно и физически. Необходимо добросовестно читать молитвы, посещать храмы, исповедоваться в содеянном и помогать страждующим.

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне», — говорил святитель Иоанн Златоуст.

Фото: iStock/ Daniel Tamas Mehes

Запреты в Великий пост

Во время Великого поста запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения: мясо, рыба, яйца, сладости, сливочное масло и молочные продукты.

В эти дни есть и другие ограничения:
  • Нельзя употреблять спиртное и желательно не курить;
  • Не желательно вступать в интимную близость;
  • Желательно воздерживаться от посещения увеселительных мероприятий;
  • Не стоит думать о плохом, допускать негативные мысли, ругаться с окружающими;
  • Во время поста не играют свадьбы, не венчаются.

Календарь питания в Великий пост

Весьма важно подходить к питанию во время поста с умом и грамотно его организовать. Нельзя доводить организм до истощения, чтобы не навредить здоровью.

Понедельник

Завтрак: рассыпчатая пшенная каша на воде, чай из сухофруктов;
Обед: постные щи, картофель с грибами, квашеная капуста с луком и растительным маслом, компот из сухофруктов;
Ужин: овощное рагу с горохом, чай с вареньем.

Вторник

Завтрак: гречневая каша, чай с медом;
Обед: суп грибной, салат из овощей;
Ужин: винегрет, картофель с брокколи.

Среда

Завтрак: геркулес на воде с изюмом, чай;
Обед: томатный суп-пюре, гречневая каша с грибами;
Ужин: картофель печеный, салат.

Четверг

Завтрак: тост с авокадо и оливковым маслом;
Обед: овощной суп с цветной капустой, булгур, салат из огурцов с сельдереем;
Ужин: вареники с картошкой и грибами, салат из свеклы с соленым огурцом.

Пятница

Завтрак: мюсли с сухофруктами и чай с медом;
Обед: постные щи, голубцы с начинкой из моркови, риса, лука и зелени;
Ужин: баклажаны, фаршированные грибами, чай с лимоном.

Суббота

Завтрак: гречневая каша с яблоками, чай с медом и лимоном;
Обед: суп-пюре из болгарского перца, булгур с тыквой;
Ужин: вареники с капустой, салат из свеклы с яблоком.

Воскресенье

Завтрак: вареники с вишней, чай с медом;
Обед: запеканка картофельная с грибами и луком;
Ужин: паста с грибами, салат из рукколы с огурцом, чай зеленый.

Фото: iStock/ fizkes

Кому можно не поститься

Некоторым верующим церковь дает возможность послаблений в Великий пост:
  • Кормящие матери. Мясо, яйца и птица содержат белки, которые необходимы как для роста и правильного развития ребенка, так и для здоровья его мамы.
  • Дети. Даже кратковременное голодание вызывает дефицит витаминов и микроэлементов, и может привести к задержке в развитии или возникновению болезней.
  • Пожилые. При недостатке железа и животных белков могут обостриться хронические заболевания.
  • Путешественники. У тех, кто находится в дороге, может не быть постной пищи в доступе.
  • Спортсмены. Людям, которые профессионально занимаются спортом, нужно особое питание с повышенным содержанием белков и аминокислот.
  • Солдаты. Военнослужащие, как и люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, освобождаются от соблюдения поста. Для них важно получать сбалансированное питание с достаточным количеством калорий и белков.

Как выйти из поста без вреда для здоровья

По окончании Великого поста необходимо постепенно возвращаться к привычному рациону питания, несмотря на огромное количество блюд на праздничном столе в Пасху.

Переедание может привести к проблемам со здоровьем, обострению хронических заболеваний. Рекомендуется вводить мясные и молочные блюда постепенно. Злоупотреблять спиртным в праздник не стоит.

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