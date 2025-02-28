Что подарить женщине на 8 марта: рекомендации от астролога

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Выбирая подарок на 8 марта, надо обращать внимание на его привлекательный внешний вид и красоту. Хорошо, если заранее известны предпочтения или желания избранницы. Самым лучшим будет то, что партнёр любит.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации по подаркам для женщин к 8 марта.
Знакам стихии Огня (Овну, Льву, Стрельцу) можно угодить, подарив украшение и то, что в моде.
Знакам стихии Земля (Козерогу, Тельцу, Деве) подойдет полезный подарок, применимый в деловой сфере.
Знакам стихии Вода (Рыбам, Раку, Скорпиону) лучше подобрать то, что вызывает у них теплые эмоции и приятные воспоминания.
Знакам стихии Воздух (Водолею, Близнецам, Весам) желательно организовать совместный праздничный и весёлый досуг.
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Знакам стихии Огня (Овну, Льву, Стрельцу) можно угодить, подарив украшение и то, что в моде.
Знакам стихии Земля (Козерогу, Тельцу, Деве) подойдет полезный подарок, применимый в деловой сфере.
Знакам стихии Вода (Рыбам, Раку, Скорпиону) лучше подобрать то, что вызывает у них теплые эмоции и приятные воспоминания.
Знакам стихии Воздух (Водолею, Близнецам, Весам) желательно организовать совместный праздничный и весёлый досуг.
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Анастасия Панченко