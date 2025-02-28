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Что подарить женщине на 8 марта: рекомендации от астролога

Астролог Лебеденко: выбирая подарок женщине на 8 марта, учтите ее знак зодиака
Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Выбирая подарок на 8 марта, надо обращать внимание на его привлекательный внешний вид и красоту. Хорошо, если заранее известны предпочтения или желания избранницы. Самым лучшим будет то, что партнёр любит.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации по подаркам для женщин к 8 марта.

Знакам стихии Огня (Овну, Льву, Стрельцу) можно угодить, подарив украшение и то, что в моде.
Знакам стихии Земля (Козерогу, Тельцу, Деве) подойдет полезный подарок, применимый в деловой сфере.
Знакам стихии Вода (Рыбам, Раку, Скорпиону) лучше подобрать то, что вызывает у них теплые эмоции и приятные воспоминания.
Знакам стихии Воздух (Водолею, Близнецам, Весам) желательно организовать совместный праздничный и весёлый досуг.

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#эмоции
Россияне оценили работу Путина
ФОМ: 82% россиян одобрили работу Путина, 81% доверяет ему
28 февраля 2025, 12:14

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россияне одобрили работу главы государства Владимира Путина. Речь идет о показателе в 82%, а именно, о восьми из десяти опрошенных. Что касается доверия, можно говорить о 81% по данным опроса центра формирования общественного мнения (ФОМ).
Большая часть граждан страны считает, что политик хорошо делает свою работу на посту лидера, еще семь процентов считает иначе. Результаты опроса размещены на сайте ФОМ.

Восемь из десяти человек доверяют нынешнему президенту, а противоположного мнения придерживаются 11% опрошенных.

Работа российского правительства хорошая, считают 56% против 22%.

Ранее сообщалось, какое заявление сделал президент России Владимир Путин.

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Кинологи рассказали, как научить собаку человеческим сигналам
Кинолог Голубев: собака, чтобы ее понимали, может нажимать голосовые кнопки
28 февраля 2025, 12:11

Фото: stockphoto/SeventyFour

Наверняка каждый владелец собаки хотя бы раз в жизни задумывался о том, как было бы здорово, если бы питомец мог разговаривать. Но собаки говорить не умеют, даже если попытаться их обучить человеческой речи. Однако научить питомца «разговаривать» с вами можно попытаться с помощью специальных звуковых кнопок.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что научить собаку сообщать о своих желаниях возможно.

«Для этого придумали специальные голосовые кнопки, при нажатии на которые воспроизводится то или иное слово, обозначающее знакомое собаке действие. Их изобретатели уверяют, что, если приучить собаку к тому, что после нажатия на клавишу "Гулять", ее будут выводить гулять, она это запомнит и каждый раз, когда ей нужно будет выйти на улицу, она будет нажимать на нужную кнопку», — пояснил он.

Что представляют собой звуковые кнопки

Кнопки для собак — это интерактивная игрушка, с помощью которой можно дрессировать собаку. Продаются наборы отдельных кнопок или целая панель с различными кнопками. На каждую из кнопок можно записать любое слово, например, «Гулять», «Есть», «Играть», и это слово будет воспроизводиться при нажатии на кнопку.

Создатели игрушки уверены, что с помощью голосовых кнопок можно формировать позитивные привычки и улучшать взаимопонимание с питомцем. Хозяин может как давать собаке команду с помощью кнопки, так и получать просьбу от питомца. Кнопки помогают развивать умственную активность животного.

Как научить собаку «говорить»

Идея обучения довольно проста. Например, вы хотите, чтобы с помощью кнопки собака сообщала, что хочет играть. Запишите на одну из кнопок фразу или слово, которое будет ассоциироваться у вас с этим действием: например, «Хочу играть!». Покажите питомцу кнопку, вы можете поставить лапу собаки на кнопку и после того, как раздастся звук, поощрить ее. Затем после того, как питомец усвоит, что его поощряют за нажатие на клавишу, вместо лакомства, начинайте играть с собакой. Вы можете взять мяч, когда собака им заинтересуется, предложите нажать на кнопку и только после этого начинайте играть.

Если вы постоянно будете использовать эту кнопку перед тем, как начать играть с собакой, питомец скорее всего запомнит связь: нажать на кнопку, получить игру.

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Ярилин день 1 марта: почему в этот день нельзя стричь ногти и оставаться в одиночестве, народные приметы
28 февраля 2025, 12:06

Фото: istockphoto / bruev

С приходом весны во многих культурах отмечаются значимые события. На Руси 1 марта праздновали Ярилин день — древний славянский праздник, посвящённый солнцу, теплу и плодородию. Это был символ пробуждения природы и начала нового цикла жизни. О традициях этого дня и о том, что можно и нельзя делать 1 марта, расскажет «Радио 1».

История праздника


Ярилин день своими корнями уходит в далёкое прошлое, когда восточные славяне поклонялись богам природы. Ярило почитался как молодое, светловолосое божество, чья сила возрастала к лету. Его связывали с солнечной энергией, плодородием и жизненной силой.

Празднования в честь Ярилы устраивались 1 марта и 1 июля. В эти дни люди отмечали переходные моменты в природе: начало весны и разгар лета. Верили, что Ярило несёт земле тепло, дарит людям здоровье, а урожаю — изобилие.

После крещения Руси в 988 году культ языческих богов стал угасать, однако многие традиции сохранились и адаптировались к новой религии.

Обряды и традиции Ярилина дня


Ранее 1 марта совпадало с празднованием Нового года. Этот день сопровождался весёлыми гуляниями, песнями, танцами и обрядами, связанными с будущим урожаем. Работать в Ярилин день считалось неуместным, но обращение к божеству с просьбами о плодородии было важным ритуалом.

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Одним из главных обрядов было избрание юноши или девушки в образе Ярилы. Им надевали венок из полевых цветов, вручали колосья пшеницы, усаживали на белого коня и отправляли по полям. Считалось, что там, где прошёл «Ярилин конь», земля даст богатый урожай.

Ярмарки и состязания также были неотъемлемой частью праздника. Молодёжь участвовала в кулачных боях, демонстрируя силу и ловкость. Вечером разжигали большие костры, вокруг которых водили хороводы. Считалось, что огонь очищает и защищает от бед.

Незамужние девушки в этот день гадали на суженого: пускали венки по воде, наблюдая, в какую сторону они уплывут. Если венок тонул, это предвещало отсутствие свадьбы в ближайшем году.

Повитухи собирали снег, топили его и умывались талой водой, чтобы облегчить будущие роды. Такой водой также умывались беременные женщини.

Что нельзя делать 1 марта


В Ярилин день существовали и запреты:

  • нельзя заниматься рукоделием, иначе можно «запутать» свою судьбу;
  • следовало избегать ссор и сплетен, чтобы не привлекать негатив в свою жизнь;
  • не рекомендовалось предаваться воспоминаниям о прошлом, особенно о плохом. Считалось, что важно оставить старое позади и с открытым сердцем встречать перемены;
  • не стоило оставаться дома в одиночестве. Провести день следовало на свежем воздухе, чтобы зарядиться весенней энергией;
  • после заката запрещалось стричь ногти — это могло принести несчастье.
Кроме того, 1 марта было принято весело проводить время, встречаться с друзьями и родственниками, ходить в гости. Многие играли свадьбы, веря, что такой брак будет счастливым и крепким.

Для восстановления сил и укрепления здоровья люди отправлялись в баню, пили травяные отвары и угощались мёдом. Также день считался подходящим для отказа от вредных привычек — давая обещание солнцу, человек обретал силу воли.

Фото: istockphoto / Iuliia Zavalishina

Сны, увиденные в ночь на 1 марта, считались вещими.

Народные приметы о погоде


По погоде в Ярилин день предсказывали весну и лето:

  • ясное и тёплое утро — к мягкой и солнечной весне;
  • южный ветер — к дождливому лету, северный — к холодному;
  • карканье ворон — к похолоданию;
  • оттепель в первый день весны — к будущим заморозкам;
  • густой туман предвещал ненастное лето;
  • быстро плывущие высокие облака указывали на хорошую погоду в ближайшие дни.
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#история
#традиции
#ярмарки
#праздник
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Скончался главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев
SHOT: главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев умер при операции
28 февраля 2025, 11:26

Фото: istockphoto/Diy13

На 73-м году жизни от остановки сердца во время операции скончался главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев. Как пишет SHOT, пациенту проводили операцию на коленном суставе. Конструктор попал в одну из московских больниц накануне.
«Буквально через несколько минут после начала хирургического вмешательства сердце мужчины не выдержало, он умер на операционном столе», — сказано в публикации.

Рахимбаев возглавлял конструкторское бюро с начала 90-х. Мужчина курировал разработки самолетов Як-40, Як-42 и лично работал над интерьером и пассажирским оборудованием судна МС-21.

Перед этим стало известно, что на 89-м году жизни умер десятый мировой чемпион по шахматам Борис Спасский.

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#самолёты
#разработки
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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл неожиданный феномен Владимира Жириновского
Экстрасенс Рзаев: Жириновского нельзя называть провидцем
28 февраля 2025, 11:20

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Не секрет, что политика Владимира Жириновского называют провидцем, ведь он не раз делал громкие заявления о будущем России и мира. Он предсказал политические события. Однако можно ли подобные пророчества связывать с экстрасенсорными способностями Жириновского?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что Жириновского назвать провидцем нельзя.

«Жирновский точно предсказывал много разных событий — с годами и датами. Но я не могу сказать, что провидец, потому что его предсказания были связаны только с политическими событиями. Если бы он еще предсказал смерти знаменитостей, катаклизмы и далее — то да. Его сравнивают с Вангой, но это не так — у него была своя чуйка, знание, образование», — сказал экстрасенс.
Зираддин Рзаев (фото: телеграмм-канал @ziraddinrzaev)

По его словам, предсказания Владимира Жириновская оказались пророческими благодаря уникальной совместимости интуиции и образования.

«Феномен Жирновского заключается в том, что он образованный, к тому же у него есть интуиция, но это не ясновидение», — поделился Рзаев.

Он добавил, что если 7 прогнозов из 10 сбывается, то это можно назвать экстрасенсорикой.

«Если бы было несколько предсказаний из разных сфер, и они сбылись, то я бы сказал, что человек обладает даром», — заключил финалист «Битвы экстрасенсов».

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