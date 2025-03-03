«Быть смелее»: Гороскоп с с 3 по 9 марта для всех знаков зодиака

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В деловой сфере поможет проницательность и интуиция. Выражать свои мысли надо смелее и с энтузиазмом. Свежие и оригинальные идеи будут актуальны.
В вопросах любви нужно проявлять страстность. Яркие чувства и эмоции необходимы для укрепления союза.
В вопросах здоровья всё еще актуальна рекомендация о том, что надо следить за давлением и не волноваться напрасно.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну хорошо быть ярким и предприимчивым. Активность и готовность идти на обдуманный риск помогут.
Тельцу надо наслаждаться жизнью. В деловой сфере ему желательно проявить умение выслушать собеседника.
Близнецам важна будет свобода самовыражения и умение себя заинтересовать с пользой.
Раку для восстановления сил необходим уют и домашняя обстановка. Ему надо позаботиться о себе и своём здоровье.
Льву благоприятно делать покупки. Ему надо себя эффектно подать и пользоваться своим обаянием.
Деве нужно одарить вниманием своих близких, помочь им. Её спокойствие и здравомыслие разрешат любую сложную ситуацию.
Весам надо быть дипломатичными, вежливыми и обходительными в общении.
Скорпиону лучше дать выход своим теплым и нежным чувствам, иначе накал эмоций и напряжение станет слишком сильным и невыносимым.
Стрельцу важно интеллектуально развиваться, изучать информацию, читать, быть веселым и жизнерадостным.
Козерогу надо быть более объективными и сдержанным. Настойчивости лучше предпочесть наблюдательность.
Водолею поможет гуманность, доброта и дружелюбие. Он заслужено окажется в центре внимание и станет популярнее.
Рыбам захочется новых впечатлений. Жажда ощущений пробудит в них авантюризм и умение видеть множество возможностей.
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В вопросах здоровья всё еще актуальна рекомендация о том, что надо следить за давлением и не волноваться напрасно.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну хорошо быть ярким и предприимчивым. Активность и готовность идти на обдуманный риск помогут.
Тельцу надо наслаждаться жизнью. В деловой сфере ему желательно проявить умение выслушать собеседника.
Близнецам важна будет свобода самовыражения и умение себя заинтересовать с пользой.
Раку для восстановления сил необходим уют и домашняя обстановка. Ему надо позаботиться о себе и своём здоровье.
Льву благоприятно делать покупки. Ему надо себя эффектно подать и пользоваться своим обаянием.
Деве нужно одарить вниманием своих близких, помочь им. Её спокойствие и здравомыслие разрешат любую сложную ситуацию.
Весам надо быть дипломатичными, вежливыми и обходительными в общении.
Скорпиону лучше дать выход своим теплым и нежным чувствам, иначе накал эмоций и напряжение станет слишком сильным и невыносимым.
Стрельцу важно интеллектуально развиваться, изучать информацию, читать, быть веселым и жизнерадостным.
Козерогу надо быть более объективными и сдержанным. Настойчивости лучше предпочесть наблюдательность.
Водолею поможет гуманность, доброта и дружелюбие. Он заслужено окажется в центре внимание и станет популярнее.
Рыбам захочется новых впечатлений. Жажда ощущений пробудит в них авантюризм и умение видеть множество возможностей.
Читайте также:
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Анастасия Панченко