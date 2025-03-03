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«Быть смелее»: Гороскоп с с 3 по 9 марта для всех знаков зодиака

Фото: iStock/amgun

Фото: iStock/amgun

В деловой сфере поможет проницательность и интуиция. Выражать свои мысли надо смелее и с энтузиазмом. Свежие и оригинальные идеи будут актуальны.
В вопросах любви нужно проявлять страстность. Яркие чувства и эмоции необходимы для укрепления союза.

В вопросах здоровья всё еще актуальна рекомендация о том, что надо следить за давлением и не волноваться напрасно.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну хорошо быть ярким и предприимчивым. Активность и готовность идти на обдуманный риск помогут.

Тельцу надо наслаждаться жизнью. В деловой сфере ему желательно проявить умение выслушать собеседника.

Близнецам важна будет свобода самовыражения и умение себя заинтересовать с пользой.

Раку для восстановления сил необходим уют и домашняя обстановка. Ему надо позаботиться о себе и своём здоровье.

Льву благоприятно делать покупки. Ему надо себя эффектно подать и пользоваться своим обаянием.

Деве нужно одарить вниманием своих близких, помочь им. Её спокойствие и здравомыслие разрешат любую сложную ситуацию.

Весам надо быть дипломатичными, вежливыми и обходительными в общении.

Скорпиону лучше дать выход своим теплым и нежным чувствам, иначе накал эмоций и напряжение станет слишком сильным и невыносимым.

Стрельцу важно интеллектуально развиваться, изучать информацию, читать, быть веселым и жизнерадостным.

Козерогу надо быть более объективными и сдержанным. Настойчивости лучше предпочесть наблюдательность.

Водолею поможет гуманность, доброта и дружелюбие. Он заслужено окажется в центре внимание и станет популярнее.

Рыбам захочется новых впечатлений. Жажда ощущений пробудит в них авантюризм и умение видеть множество возможностей.

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В России может появиться запрет на продажу алкоголя по воскресеньям
Депутат Госдумы Свинцов предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям
03 марта 2025, 12:24

Фото: istockphoto/cagkansayin

Законопроект о запрете продажи алкоголя по воскресеньям разместил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Свинцов. Парламентарий предложил внести изменения в соответствующее законодательство.
Речь идет про закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов «не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени» дополнить словами «, а также в выходной день (воскресенье)», — гласит документ.
В пояснительной записке сказано, что в последние годы в стране выросли продажа и употребление алкоголя. Депутат подчеркнул, что в воскресенье можно заняться делами, хобби или провести время с семьей.

По мнению Свинцова, его инициатива повлияет на рождаемость и даст толчок в борьбе с алкоголизацией населения.

Ранее в Госдуме рассказывали, кому следует ожидать индексации пенсии в апреле.

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В Госдуме объяснили, кого ждет индексация пенсии в апреле 2025 года
Чаплин: с 1 апреля пенсию поднимут наиболее уязвимым категориям граждан
03 марта 2025, 11:00

Фото: istockphoto/blinow61

Индексация социальных пенсий на 14,75% коснется наиболее уязвимых категорий населения. Она произойдет 1 апреля этого года, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов Никита Чаплин.
«Индексация социальных пенсий — это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах. Особенно важно, что данная мера коснется тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии», — пояснил парламентарий.
Повышение коснется примерно 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и приблизительно 700 тысяч граждан, кто находится на государственном пенсионном обеспечении. В частности, речь идет о ветеранах ВОВ, жителях блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также о тех, кто пострадал от техногенных катастроф и прочих категориях граждан.

Чаплин резюмировал, что на это выделено примерно 85 миллиардов.

Ранее депутат рассказал, с какой зарплатой можно получать пенсию от 50 тысяч рублей.

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Диетолог рассказал о полезных свойствах главного диетического фрукта
Диетолог Бобровский: микроэлементы в киви выводят ненужное из организма
03 марта 2025, 10:55

Фото: iStock/puhimec

Среди фруктов, по мнению специалистов, киви является одним из самых богатых витаминами и полифенолами и обладает сильным антиоксидантным действием. В каком виде и в какое время его необходимо употреблять для получения наибольшей пользы?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что для наибольшей пользы киви стоит употреблять в сыром виде.

«Для более полноценного сохранения всех витаминов мы все употребляем в сыром, свежем виде. Все другие способы приготовления, связанные с температурной обработкой или с механической переработкой, не очень хороши в силу уничтожения многих полезных качеств», — сказал эксперт.

По его словам, про время употребления киви ходит много споров: некоторые утверждают, что лучше его есть в первой половине дня, а кто-то уверен, что полезнее — на ночь.

«Киви будет хорошо сочетаться с другими ягодами и фруктами, также с белковыми продуктами, например, с мясом в некоторых рецептах. Однако не рекомендуется киви сочетать с другими продуктами, которые имеют выраженный кислый вкус, потому что две кислоты разом — это не совсем хорошо для пищеварения», — объяснил диетолог.

Он добавил, что содержащиеся в зеленом фрукте клетчатка, микроэлементы, витамины, минералы, благотворно влияют на организм и выводят из него все ненужное.

«Они заботятся о чистке нашего организма, чтобы продукты после распада удалялись», — заключил специалист.

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Умер композитор Адриан Корчинский
03 марта 2025, 10:48

Фото: iStock/inga

Ушел из жизни композитор, автор музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других российских артистов Адриан Корчинский, ему было 65 лет, пишет Shot.
По данным издания, вечером в воскресенье Корчинский был у себя дома в квартире на Хамовническом Валу в Москве. Он сидел за столом и в какой-то момент потерял сознание. Супруга музыканта вызвала скорую помощь. Однако прибывшие врачи лишь констатировали его смерть. По предварительным данным, композитор скончался от гипертонии.

Корчинский был членом Союза композиторов России, лауреатом премии ЮНЕСКО. Он писал музыку для песен Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и других звезд российского шоу-бизнеса. Он также сочинял музыку для программ для российского телевидения.

1 марта также скончался композитор Юрий Мартынов. Ему было 67 лет.

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День святых Архиппа и Филимона 4 марта: что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и привлечь деньги в семью, народные приметы
03 марта 2025, 09:55

Фото: iStock/Marat Sairanbaev

В народных традициях 4 марта называют «Филей вешним», что символизирует приход весны, которая с каждым днём становится всё более ощутимой. Православная церковь в эту дату почитает апостолов Архиппа, Филимона и мученицу равноапостольную Апфию. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/guy-ozenne

Святые апостолы Архипп, Филимон и его супруга Апфия в I веке после Рождества Христова жили в городе Колоссы, что во Фригии. Они приняли крещение от апостола Павла и стали последователями его учения. Архипп был впоследствии поставлен епископом города Газы, а дом Филимона с Апфией стал центром христианской общины, и в нем собирались верующие для богослужений. Апостол Павел посвятил также Филимона в сан епископа. Он проповедовал Евангелие во Фригии. Святая Апфия сопровождала мужа в его странствиях, заботилась о больных и нуждающихся.

Правление императора Нерона (54-68 гг.) сопровождалось гонениями на христиан. Апостолы Архипп и Филимон с женой стали жертвами преследований. В день языческого торжества, когда в христианском храме проходило богослужение, разъярённая толпа ворвалась внутрь. Все в ужасе разбежались, и только святые Филимон, Архипп и Апфия остались. Их схватили и привели к градоначальнику. Святого Архиппа толпа в ярости избила и изрезала ножами, и он умер по дороге на суд. Святых Филимона и Апфию по приказу правителя забили камнями.

Приметы 4 марта


Фото: iStock/kinpouge05

  • Солнечный день — к урожайному году.
  • Снежные заносы 4 марта — трава поздно взойдёт.
  • Картошка в подвале проросла до 4 марта — весна ранняя.
  • В мартовские метели снег буграми ложится — к хорошему урожаю овощей и яровых хлебов.
  • Чайка пролетела — ледоход скоро начнётся.
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Что можно делать на Архиппа и Филимона


Фото: iStock/tuk69tuk

  1. Приготовить несколько блюд, чем разнообразнее меню, тем больше шансов привлечь благосостояние и гармонию в семью.
  2. Помыть автомобиль, чистый транспорт символизирует удачу в поездках и поможет избежать неприятностей на дороге.
  3. В этот день важно обратить внимание на деньги и месте где они лежат. Разберитесь в кошельке, выбросьте все лишнее это поможет улучшить финансовые потоки и финансовое состояние семьи.
  4. На Архиппа и Филимона можно просить в долг – чтобы весна увидела, что у семьи заканчиваются запасы и поскорее наступила.

Что нельзя делать в этот день


В этот день нельзя произносить бранные слова, выражать недовольство или осуждение в адрес кого-либо. Согласно верованиям предков, любое зло, направленное на другого человека, обязательно вернётся.

В течение второго дня поста принято воздерживаться от радостных и громких мероприятий, а также от пения и танцев. Считалось, что нарушение этих правил могло привести к серьёзным болезням.

На Архиппа и Филимона лучше воздержаться от покупки новых вещей и тканей, а так же воздержаться от шитья и вязания. Считается, что новые вещи, купленные в этот день притягивают болезни и беды.

Не стоит хвастаться своими успехами. Поделитесь ими — и все потеряете.


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