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Астролог назвал самые напряженные в апреле

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

Астролог Антон Майоров назвал самые напряженные дни с 1 по 30 апреля для всех знаков зодиака. По его словам, всего таких дат будет пять — три особенно тяжелых и две умеренных.
В беседе с «Петербургским дневником» эзотерик указал на 1, 13 и 14 апреля, как на самые трудные дни, когда возможно ощущение апатии и «нервотрепки». Умеренно напряженными датами он назвал 5 и 21 апреля — в это время может накалиться обстановка и отношения с близкими.

В свою очередь эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова поделилась советами, как правильно расставлять мебель в ванной комнате. В разговоре с «Москвой 24» она рассказала, что неверное расположение двери в ванной или мебель с острыми углами может пагубно влиять на здоровье. По ее словам, Вода — главный элемент помещения, потому не нужно использовать в нем яркие цвета и оттенки, чтобы не нарушать энергетический баланс.
«А еще не советую делать в ванной акцентным черный цвет. Он будет усиливать влияние энергии инь, которая и так преобладает в данной комнате, что отразится на самочувствии жильцов: они могут стать более вялыми и апатичными», — отметила астролог.
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#здоровье
#мебель
#гороскоп
#отношения
#астролог
Под маркой «Ефремов» планируют выпускать безалкогольную водку и коньяк
01 апреля 2025, 19:57

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Под маркой «Ефремов» планируют выпускать безалкогольную водку и коньяк, передает RT.
Автором идеи выступил директор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков. Как пишет RT, он уже подал необходимые документы на регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Лукьянчиков планирует зарегистрировать два товарных знака: «Ефремов» и «Ефремовка». Под этими брендами предприниматель намерен выпускать безалкогольную водку и коньяк. По словам мужчины, это не шутка.

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#мужчина
#ефремов
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30 миллионов россиян предложили обложить налогом в 20 процентов от зарплаты
Экс-депутат Госдумы Таранин предложил ввести для холостяков налог на бездетность
01 апреля 2025, 18:35

Фото: iStock/ArtemSam

Российских холостяков необходимо обложить налогом на бездетность в 20% от их зарплаты. Об этом заявил эксперт Госдумы по аграрным вопросам, экс-депутат Виктор Таранин в ходе Московского экономического форума.
По его мнению, в РФ проживают около 30 млн холостых граждан, у многих из которых хорошее материальное положение. Экс-депутат выразил мнение, что данная категория россиян привыкла жить «для себя» и назвал это «вредной концепцией».

Холостяки, которые получили образование и лечение в России, думают о поездках в Дубай и бриллиантах, добавил Таранин. Он заключил, что с течением времени забудутся и фамилии, и род этих граждан.

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#налоги
#россияне
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День Фотиньи Колодезницы 2 апреля: что нельзя делать, чтобы не понести убытки и сохранить здоровье, народные приметы
01 апреля 2025, 18:12

Фото: iStock/Andrey Nikitin

В народном календаре 2 апреля отмечается день Фотиньи Колодезницы. В старину люди верили, что на Фотинью вода приобретает особую силу, которая может помочь в лечении различных болезней. Поэтому они использовали колодезную воду для умывания, окропления домов, хозяйственных построек и даже полей, надеясь, что это принесёт им здоровье и удачу.
Православные верующие в этот день почитают мученицу Фотину Самарянку. О приметах и запретах торжества читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/leolintang

Святая Фотиния, или Светлана, была самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца. Об этом эпизоде известно из Евангелия от Иоанна.

Иисус попросил воды у женщины из племени самарян, с которыми иудеи предпочитали не общаться. В ответ на смущение женщины, Спаситель сказал, что если бы она знала, кто к ней обращается, то сама просила бы у него воды живой. Он сказал: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную».

После этой беседы Фотиния приняла крещение. В середине I века, во времена правления императора Нерона, она жила в Карфагене и смело проповедовала там Евангелие. Её старший сын Виктор храбро сражался в римских войсках против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником.

Когда началось преследование христиан, семья Фотинии отказалась отречься от веры или тайно исповедовать её. Тогда Фотинию, её сыновей и сестёр арестовали и доставили в Рим. Там их подвергли пыткам и казнили.

Перед смертью по молитвам святых произошло множество чудес, которые привели к обращению многих людей.

Приметы на 2 апреля


Фото: iStock/v-verevkin

  • Если этот день солнечный, а птицы затевают брачные игры – лето будет теплое.
  • Дождь идет на Фотинью – будет хороший урожай грибов.
  • Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.
  • Прилетели скворцы — жди весну, заморозки закончились.

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Что можно делать в Фотиньин день


Фото: iStock/usamedeniz

  1. В этот день можно сходить в храм и вознести молитвы мученице Фотине. Святой молятся об избавлении от искушений и страстей, спасении в катастрофах и бедствиях, о даровании крепкой веры и праведной кончины.
  2. 2 апреля принято умываться колодезной водой. Это способствует очищению от болезней и укреплению здоровья.
  3. В этот день наши предки совершали ритуалы, связанные с водой. Например, они бросали монеты в колодец, чтобы привлечь изобилие и удачу.

Что нельзя делать в этот день


2 апреля не рекомендуется использовать воду, которая была набрана накануне, для приготовления пищи. В народе верили, что это может вызвать упадок сил и стать причиной болезней.

На Фотинью нельзя считать мелкие деньги. Считается, что это может привести к финансовым убыткам и нищете.

В прошлом было принято считать дурным знаком бросать что-либо в колодец. Люди старались не ругаться и не ссориться рядом с ним, поскольку боялись, что это может привести к порче воды.


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Лунный посевной календарь на апрель 2025: что и как сажать садоводу и огороднику во втором месяце весны
01 апреля 2025, 17:37

Фото: iStock/amenic181

Всем давно известно, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений. Система, основанная на фазах Луны, помогает определить наиболее благоприятные дни для посадки, ухода за растениями и других садовых работ. Лунный календарь садовода и огородника в материале «Радио 1».

Фазы Луны на апрель 2025


В период с 1 по 12 апреля наблюдается растущая луна.
13 апреля наступает полнолуние.
С 14 по 26 апреля луна убывает.
27 и 28 апреля — новолуние.
С 29 по 30 апреля луна снова растёт.

Луна влияет на многие процессы в природе, и огород не является исключением. Хотя научные доказательства этого влияния неоднозначны, многие садоводы и огородники учитывают фазы луны при планировании работ в саду и огороде.

Фазы Луны и рост растений: считается, что в период растущей луны лучше всего заниматься посадками растений, которые дают урожай над землёй (например, овощи и цветы), так как в это время соки в растениях движутся вверх. В период убывающей Луны рекомендуется сажать корнеплоды, так как в это время соки движутся вниз.

Влияние на полив: некоторые садоводы считают, что в определённые фазы луны растения более чувствительны к поливу. Например, в полнолуние и новолуние рекомендуется ограничить полив, так как считается, что растения в это время менее восприимчивы к влаге.


Что сажать в огороде апреле


Фото: iStock/zocchi2

При планировании первых посадок нужно ориентироваться на местные погодные условия. Когда температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне 15 градусов, а почва на глубине 5 сантиметров прогреется до 4–5 градусов, можно приступать к посевам в открытом грунте. Однако при выборе культур для посева в апреле следует проявить осторожность. Необходимо выбирать только те растения, которые устойчивы к холоду, так как погода в это время года может быть непредсказуемой.

Шпинат, укроп, петрушка, кинза, руккола, салат — все эти растения предпочитают прохладу. Если посадить их в апреле, можно получить нежную, сочную, ароматную зелень без стрелкования и горечи.

Бобовые культуры могут переносить кратковременные заморозки до -4 градусов, а прорастают при температуре от 4 до 6 градусов. Поэтому их можно сеять в начале апреля, если погодные условия будут подходящими.

Горох не так хорошо переносит низкие температуры, как бобы, поэтому его лучше сажать ближе к концу апреля.

Свёклу можно начинать сажать как только температура почвы на глубине 5 см достигнет 8-10 градусов,

Морковь ранних и поздних сортов начинают высаживать в последнюю декаду апреля.

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Что сажать в саду в апреле


Фото: iStock/Punkbarby

В апреле, когда почва оттаяла, начинают посадку саженцев. Для апрельских посадок подходят ягодные кустарники: малина, ежевика, смородина, крыжовник, виноград и другие. Также саженцы деревьев — яблони, груши и сливы.

Таблица посевных дней в апреле


Фото: «Радио 1»

Посевные работы в апреле



Обычно к марту основные посадки овощей уже завершены, но в апреле всё ещё можно посадить на рассаду некоторые виды овощей. Например, это могут быть томаты, огурцы, сладкий перец, баклажаны, кабачки, кукуруза, капуста и бахчевые культуры.

Те, кто в апреле высадит семена огурцов на рассаду, могут с уверенностью ожидать раннего сбора урожая. В апреле на рассаду сажают арбузы и дыни, а также кабачки, патиссоны и тыквы.

Народные приметы для огородников и садоводов


  • Если зацвел подснежник пора сажать петунии, астры, гвоздики на рассаду, а также рассады томатов.
  • Когда на берёзах появляются листья размером с сантиметр и начинает цвести черёмуха, пора приступать к посадке картофеля.
  • Зацвёл шиповник — можно приступать к посадке помидоров, болгарского перца, баклажанов и огурцов в открытый грунт.
  • В новолуние и полнолуние — ни шагу в огород, ни зернышка в землю не бросай, чтобы урожай не пропал.

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Мария Шукшина выступила против выплат беременным школьницам
01 апреля 2025, 17:05

Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина не поддержала решение выплачивать беременным школьницам пособие.
По мнению актрисы, невозможно воспитывать духовно-нравственные и патриотические ценности с помощью безнравственных действий.
«Из этого получится не со знаком «плюс» и не «ноль», а со знаком „минус“», — приводит слова Шукшиной NEWS.ru.
Первого апреля правительство Кемеровской области приняло постановление: беременные девушки, обучающиеся очно в общеобразовательных школах, вузах и колледжах, смогут получить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. При этом срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

Ранее, 24 марта, аналогичный указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В нём также предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для беременных школьниц. Позже подобные меры поддержки были введены и в Брянской области: беременные получат 150 тысяч рублей.

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