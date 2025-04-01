Астролог назвал самые напряженные в апреле

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Астролог Антон Майоров назвал самые напряженные дни с 1 по 30 апреля для всех знаков зодиака. По его словам, всего таких дат будет пять — три особенно тяжелых и две умеренных.
В беседе с «Петербургским дневником» эзотерик указал на 1, 13 и 14 апреля, как на самые трудные дни, когда возможно ощущение апатии и «нервотрепки». Умеренно напряженными датами он назвал 5 и 21 апреля — в это время может накалиться обстановка и отношения с близкими.
В свою очередь эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова поделилась советами, как правильно расставлять мебель в ванной комнате. В разговоре с «Москвой 24» она рассказала, что неверное расположение двери в ванной или мебель с острыми углами может пагубно влиять на здоровье. По ее словам, Вода — главный элемент помещения, потому не нужно использовать в нем яркие цвета и оттенки, чтобы не нарушать энергетический баланс.
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В свою очередь эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова поделилась советами, как правильно расставлять мебель в ванной комнате. В разговоре с «Москвой 24» она рассказала, что неверное расположение двери в ванной или мебель с острыми углами может пагубно влиять на здоровье. По ее словам, Вода — главный элемент помещения, потому не нужно использовать в нем яркие цвета и оттенки, чтобы не нарушать энергетический баланс.
«А еще не советую делать в ванной акцентным черный цвет. Он будет усиливать влияние энергии инь, которая и так преобладает в данной комнате, что отразится на самочувствии жильцов: они могут стать более вялыми и апатичными», — отметила астролог.Читайте также:
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Данил Пономарев